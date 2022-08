Kommuneansatt kjøpte tomt – ødela fredede vikinggraver

VIKINGGRAVER: Her er det som er igjen av den ene gravhaugen i Hof i Holmestrand kommune. Foto: Privat

To vikinggraver ble jevnet med jorden da eieren av en eiendom i Holmestand startet jevningsarbeid der i forrige uke.

Dette får arkeolog Sindre Arnkværn til å fortvile. Han varsler nå at det kan bli aktuelt med politianmeldelse.

– Dette har ført til at fellesskapets kulturminne er ødelagt sier Arnkværn.

Det var Jarlsberg avis som først omtalte saken.

Stoppet gravemaskinen

Kim Hjardar, vikingekspert og historiker, bor selv i Hof. Han ble gjort oppmerksom på arbeidet på tomten, og dro selv opp på torsdag i forrige uke for å stanse gravemaskinen.

VIKINGEKSPERT: Kim Hjardar er selv bosatt i området, og ble trist da han så hva som hadde skjedd med vikinggravene. Foto: Lise Hjardar

– På feltet er det fire store gravhauger, og da jeg kom opp så jeg at to av de allerede var ødelagt. Vi fikk snakket med gravemaskinføreren og forklart situasjonen.

Han synes det er tragisk at to graver er ødelagt, men er glad han to av gravene ble reddet.

– Det er forferdelig synd for alle involverte, og for kulturminnene til bygda, men jeg håper at dette kan føre til en økt bevissthet rundt det å bevare slike gravfelt.

GRAVEMASKIN: I forbindelse med fjerning av trær brukte grunneier gravemaskin. Her avbildet bare meter fra vikinggravene. Foto: Kim Hjardar

Han påpeker at Hof er et område med mange vikinggraver.

– Mange av gravfeltene er fredet og registrert. Derfor er det veldig vondt å se at noe sånt blir ødelagt. Man skulle tro det var større bevissthet rundt dette, sier Hjardar.

To av fire gravhauger ødelagt

Arkeolog innen Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sindre Arnkværn, forteller at de fikk melding om hendelsen og har vært på området.

ARKEOLOG: Sindre Arnkværn forteller at gravene som er ødelagt er av stor kulturhistorisk betydning. Foto: Privat

– Vi har ikke enda klarhet i alle detaljer, men da vi kom dit var det tydelig at det var fjernet trær og røtter på tomten. Dette har ført til at to av fire gravhauger ble ødelagt.

Han mener det ikke var noen tvil om at de to gjenværende var gravhauger.

– De har karakteristikker og rimelig tydelige tegn på at det er gravhauger.

Vurderer anmeldelse

Eiendommen skal ikke ha vært registrert som en vikinggravsted i de offentlige registrene, ifølge Jarlsberg avis.

Området er derimot godt kjent blant lokalbefolkningen forteller Arnkværn.

– Alle kulturminner før 1537 er automatisk fredet. Da trenger man dispensasjon for å gjøre noe med det, noe det ikke var i dette tilfellet.

Han påpeker at det er enhver eiers plikt å undersøke om det er kulturminner på eiendommen før man setter i gang med noe arbeid.

Kulturminneloven § 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. § 8. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet.

Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til departementet innen 6 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en måte som nevnt i § 3, skal melding sendes med det samme, og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. § 9. Undersøkelsesplikt Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. Kilde: Lovdata

Arkeologen forteller at organisk materiale og metaller vil bli ødelagt ganske kjapt ettersom de nå er blitt eksponert for oksygen.

– Vi må kjapt foreta undersøkelser, og innen et par uker må vi undersøke skadeomfanget for å se om vi kan redde noen av gjenstandene sammen med Kulturhistorisk museum i Oslo.

Nå vurderer Kulturarv i fylket å politianmelde hendelsen.

– Det er sterkt beklagelig og noe som ikke skal skje. Dette har ført til at fellesskapets kulturminne er ødelagt.

Ansatt i kommunen

Vedkommende som eier tomten er ansatt i kommunen og fikk hjelp av en kollega med gravemaskinarbeidet.

Kommunalsjef for teknikk i kommunen, Finn-Øyvind Langfjell, forklarer at han ble opplyst om at det var en ansatt i kommunen gjennom lokalavisen.

– Vi ser på vedkommende som en tiltakshaver og privatperson i denne saken, sier Langfjell.

KOMMUNALSJEF FOR TEKNIKK: Finn-Øyvind Langfjell påpeker at også kommunen mener det er trist dersom det viser seg at vikinggravene er skadet. Foto: Holmestrand kommune

Han mener det er viktig at saken har kommet frem og understreker at kommunen selvsagt ønsker å verne kulturminner.

– Fremover må vi få bragt fakta på bordet og jeg har bedt om en ulovlighetsoppfølging for å sjekke om alt er gjort i henhold til regelverket.

– Ikke vært med overlegg

Mannen som eier tomten er svært preget av hendelsen og har vært i kontakt med lege på grunn av kvalme og hjertebank.

Derfor svarer moren hans på spørsmål fra TV 2.

Jarlsberg avis skriver at mannen kjøpte tomten tidligere i år av kommunen.

– Sønnen min er svært preget og hadde ingen anelse om at det var vikinggraver på tomten han kjøpte, sier moren.

Hun forteller at sønnen ikke bevisst har ødelagt kulturminnene og at de opplever situasjonen som «helt forferdelig».

– Jeg ringte kommunen i forkant av at han la inn bud og spurte om det var noe vi burde vite om tomten. Da fikk jeg til svar at det ikke var noe annet enn at tomten var godkjent til en bolig med uteleiedel.

Hun forklarer at de ikke gjorde et kulturminnesøk, men at hun spesifikt spurte kommunen om ytterligere informasjon.

Nå fortviler hun over mulige søksmål mot sønnen.

– Vi klarer jo å se dette fra en historiker og en arkeolog sitt ståsted, men dette er kun gjort i god tro. Det har virkelig ikke vært med overlegg, sier moren.