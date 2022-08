Mann fengslet tre ganger i samme sak

En mann i 40-årene er tiltalt for en lang rekke voldshendelser i en periode fra mai 2019 og frem til samme måned i 2022. I løpet av den samme perioden har han vært fengslet tre ganger.

TINGRETTEN: I september må en mann i 40-årene møte her, i Follo og Nordre Østfold tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ifølge den ferske tiltalen kommer det frem at politiet mener at han både psykisk og fysisk har mishandlet sine egne foreldre.

I tillegg står han tiltalt for vold og trusler mot naboer og en rekke kommunalt ansatte tjenestepersoner.

Blant de fornærmede er ansatte i NAV, kommunens helsetjenester og fengselsbetjenter.

I løpet av de tre årene forholdene skal ha skjedd, har mannen vært varetektsfengslet tre ganger.

Fortsatte etter løslatelse

Det vil si at han har vært løslatt to ganger, for så å begå ny kriminalitet.

Statsadvokat Aud Gravås, som har tatt ut tiltalen, ønsker ikke å kommentere saken, men sier at det på generelt grunnlag alltid er en forholdsmessighetsvurdering rundt spørsmål om varetektsfengsling.

– Selv om det er gjentakelsesfare, som er grunnlaget for fengsling i slike tilfeller, så må det være en forholdsmessighet mellom alvorligheten av lovbruddet og hvor nærliggende man vurderer faren for nye lovbrudd, sier Gravås.

Nå sitter mannen i varetektsfengsel for tredje gang siden 2019, i påvente av rettssaken som begynner i september.

Utover at han nekter straffskyld for alle forholdene i tiltalen, ønsker ikke forsvareren, advokat Magnus Brekke Svanberg, å kommentere saken.

Låste soveromsdøren

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokaten i Oslo, har mannen drevet et strengt regime hjemme hos foreldrene sine.

Den kontrollerende atferden skal blant annet ha bestått i at foreldrene ikke fikk lov til å snakke til han i huset, samt at de måtte gå ut av alle rom han kom inn i.

Av tiltalen kommer det også frem at foreldrene måtte låse soveromsdøren sin om natten.

Helt konkret er han tiltalt for fire tilfeller av fysisk vold mot foreldrene i mai 2020.

Nesten ett år etter at han slo faren sin med knyttet hånd i ansiktet, truet han ifølge politiet med å kappe bena av ham og sa «så blir du like mobil som det jeg er uten lappen» eller lignende.

Foreldrenes bistandsadvokat Marit Falkanger ønsker ikke å kommentere denne saken.

Rasisme og besøksforbud

Advokat Trude Marie Mohn King representerer et annet ektepar som også er fornærmet i saken. De har ifølge tiltalen tidligere vært naboer med mannen i 40-årene.

Mohn King ønsker heller ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen, som starter 13. september.

Mot Mohn Kings klienter er mannen tiltalt for en rekker hatytringer, trusler og brudd på besøksforbud.

Mannen i 40-årene er også tiltalt for rasisme mot en fengselsbetjent.

Påtalemyndigheten har varslet overføring til tvungent psykisk helsevern for tiltalte.

TV 2 er ikke kjent med om han har en historikk i helsevesenet.