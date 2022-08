Kåret til verdens beste: – For meg betyr dette veldig mye

MOTIVERT: Nora Mørk var med da Vipers tok sine to Champions League-gull. Nå ønsker hun å ta hennes nye klubb, Esbjerg, til nye høyder. Foto: Nikola Krstic / NTB

Mandag offentliggjorde Handball Planet resultatet av den prestisjefylte kåringen av verdens beste spiller for 2021 og der gikk Nora Mørk til topps.

– For meg betyr dette veldig mye. Jeg vet jo at jeg ikke er en komplett spiller for jeg er ikke akkurat verdens beste i forsvar, men det er en god anerkjennelse for den jobben som gjøres, forteller Nora Mørk til TV 2.

– Jeg har vunnet det meste av det jeg har vært med på etter at jeg kom tilbake fra den forrige skadeperioden. Det at de prestasjonene blir sett er jeg veldig glad for og ydmyk overfor, legger 31-åringen til.

Fire år og fem operasjoner siden sist

Dette er andre gang Mørk stikker av med prisen. Forrige gang var i 2017.

– Det er fire år og fem operasjoner siden sist. Det at man er tilbake i det gode selskap betyr veldig mye for meg. Det er mye jobb som ligger bak det comebacket, så den anerkjennelsen er god å få, slår Mørk fast.

31-åringen har gjennomgått totalt ti kneoperasjoner med skader som jumpers knee, korsbånd, menisk og justeringer.

Den nåværende Esbjerg-spilleren ble også kåret til verdens beste høyreback, men var ikke den eneste norske som gikk helt til topps på verdens beste lag for 2021.

Hele seks norske spillere fikk plass: Henny Ella Reistad (beste venstreback), Camilla Herrem (beste venstrekant), Stine Bredal Oftedal (beste playmaker), Katrine Lunde (beste målvakt) og Kari Brattset Dale (beste forsvarsspiller).

– Det er vanskelig å komme utenom norske spillere når Norge har vunnet VM og EM, tatt bronse i OL og det er et norsk klubblag som har vunnet Champions League to år på rad. Og i Final Four så man hvor mange norske det var som er i de andre utenlandske topplagene. Det er veldig kult og fullt fortjent, forteller Mørk.

VERDENSMESTERE: Hele seks spillere fra den norske VM-troppen kom på Handball Planets kåring av verdens beste lag for 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den nye hverdagen

I forkant av VM desember 2021 ble det offentliggjort at den daværende Vipers-spilleren hadde signert for Esbjerg fra sommeren 2022. Nå er bakspilleren på plass i Danmark og i gang med sesongoppkjøring.

– Det er veldig bra og utrolig deilig å starte et nytt sted. Jeg gleder meg stort til tiden som kommer. Esbjerg var et Final Four-lag sist og min umiddelbare tanke om laget som er der nå er at det er helt klart potensialet å komme dit igjen.

For det danske laget, bestående av flere norske landslagsspillere, gikk til en historisk semifinale i Champions League i mai. I bronsefinalen tapte de mot franske Metz, men Mørk er imponert over det de fikk til.

– Det viktigste for meg er å bruke min erfaring. Jeg har vel spilt 10 Champions League-finaler og det har vært andre finaler også utenom klubblag. Det er mye god håndball, fysikk og power i laget nå. Så jeg håper at med mine ferdigheter og en liten dose taktikk fra meg, så kan det bli enda bedre.