Ashton Kutcher åpner opp om sykdom: Påvirket synet og hørselen

Ashton Kutcher (44), kjent fra serier som «That '70s Show» og «Two and a Half Men», forteller for første gang om tilstanden han befant seg i for to år siden.

Det gjør han under en tur i Costa Rica, hvor han gjestet naturprogrammet «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge», som Access Hollywood har fått tak i.

I traileren til episoden sier Kutcher at han ble diagnostisert med det han omtaler som en «supersjelden» form for vaskulitt, som er betennelse i blodårene.

– Heldig som er i live

Vaskulittsykdommene kan føre til varige skader og noen former er dødelige uten behandling, opplyser store norske medisinske leksikon.

– Det slo ut synet mitt, hørselen, balansen. Det tok meg rundt ett år å komme meg igjen, sier Kutcher, og utdyper:

– Du setter virkelig ikke pris på det før det er borte. Før du tenker; «jeg vet ikke om jeg noen gang vil kunne se igjen, høre igjen, gå igjen».

Grylls er tydelig imponert over skuespilleren under deres gåtur i skogen, og kommenterer at sykdommen må ha vært en stor prøvelse for ham.

– Heldig som er i live, svarer Kutcher.

Tilbake i gammel rolle

Tidligere i år ble det kjent at Kutcher gjør comeback som karakteren Michael Kelso, men denne gangen i en ny versjon kalt That '90s Show.

DEN GANG DA: Kunis og Kutcher avbildet i starten av forholdet i 2013. Foto: Justin K. Aller /AFP

– Mila og jeg tenkte lenge på dette. Vi er kun i den posisjonen vi er i på grunn av den serien. Vi dro tilbake og hadde det gøy i en uke, sa Kutcher til Variety.

Han og kona, Mila Kunis, møttes for første gang under innspillingen. Selv om deres karakterer var kjærester, var det ikke før i 2012 at de to ble romantisk involvert utenfor lerretet.