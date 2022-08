Slik lykkes du på studiet

Aleksandra Marie Høye kommer med sine aller beste tips og triks for å bli en mester på ditt studie, og for å få en ekstra fin studietid.

HARD WORK PAYS OF: Hver dag plukker tusenvis av mennesker opp tips fra Aleksandra. Hun har blitt en mester i studieteknikk, og mener at hardt arbeid alltid lønner seg. Foto: Privat

Fadderuken nærmer seg med stormskritt, og den 15. august starter det hele. For mange er det aller første gang.

105.216 søkere har fått tilbud om studieplass fordelt på 62.500 studieplasser i 2022, ifølge tall fra samordna opptak.

Aleksandra Marie Høye (23) har nå startet på sitt siste år som bachelorstudent i bygg og miljø ved NTNU i Trondheim – et tidkrevende studie hvor man bør holde hodet stabilt og tungen rett i munnen.

ELSKER STUDENTLIVET: Aleksandra Marie Høye ser ut til å være ekstra glad i livet som student. Nå har hun reist på utveksling til Cape Town for å fullføre sitt femte semester. Foto: Privat

Da hun begynte å studere for første gang, kom overgangen fra videregående til universitet som et sjokk.

– På videregående trengte man ikke å legge ned like mye innsats. Når du begynner på universitetet får man gjerne ikke de resultatene som du skulle ønsket, sier Høye.

Hun tror dette er et problem som de aller fleste kan kjenne seg igjen i. Men ifølge henne selv, kan det løses ned enkle grep.

Kalenderen, min beste venn

Som helt ny student kan det virke ekstra tøft å bli bombardert med datoer, innleveringer og eksamener.

Bachelorstudenten sitt aller beste tips er derfor å lage deg rutiner og å ha oversikt over semesteret.

– Dette gjør deg skjerpet. Kalenderen er min aller beste venn. Uten den skjønner jeg ikke hvordan hverdagen min skulle gått rundt.

Notater —> arbeidslyst

Høye har hele 190.000 følgere og over 6 millioner likes på TikTok. Det skal det være gode grunner til.

Hver dag plukker tusenvis av nysgjerrige mennesker opp tips og triks fra de ryddige, fargerike notatene hennes.

FARGER: Både livet og notatblokken til Aleksandra Marie Høye er full i farger. Foto: Privat

Hun mener det aldri er feil å overdrive på estetikken i notatblokken, og at pene og gode notater kan få deg til å ville jobbe mer.

– Bruk farger i notatene dine, og bruk gjerne ulike farger til ulike formål. Bruk gjerne svart som en standard, mens blå kan brukes til eksempler, grønn kan brukes til begreper og definisjoner, mens rødt brukes til spørsmål og egne refleksjoner.

INSPIRERENDE: Aleksandra Marie Høye mener at et godt og pent notat kan gjøre deg selv inspirert. Foto: Privat

I tillegg er NTNU-studenten spesielt glad i å skrive for hånd. Det mener hun kan få deg til å huske stoffet ditt bedre.

Mer enn bare studier

Ifølge Høye, bør flere bli flinkere til å huske på at studietiden bør brukes til langt mer enn bare studier.

Hun oppfordrer derfor alle til å sjekke ut de forskjellige aktivitetene og studentmiljøene som byen din har å tilby.

– Mange legger fra seg idrett på videregående fordi man innser at man ikke ønsker å satse lenger, men på universitetet finnes det utallige muligheter, sier Høye.

– Man mister mye av den gode studieopplevelsen når man ikke velger på ta del i ett eller annet, legger hun til.

IKKE BARE STUDIER: Aleksandra anbefaler å ta seg tid til andre ting enn studier også. Foto: Privat

Morgen eller kveld?

Til tross for at livet som student skal og bør handle om langt mer enn bare studier, mener Høye at det er viktig å separere mellom studietid og fritid.

– Ellers går man lei og blir distrahert fra det ene og det andre.

For å optimalisere læringsutbyttet, mener hun det kan være lurt å finne ut av når på dagen du studerer best.

– Jeg konsentrerer meg best tidlig på morgenen og senere på kvelden. Midt på dagen blir jeg lett distrahert, og har en tendens til å skravle en del og bli rastløs. Derfor er det ideelt for meg å starte dagen tidlig, ha pause midt på dagen med sosialt og trening, og deretter gjennomføre studiene på kvelden.

Og et siste tips:

– Ikke utsett ting. En arbeidsoppgave blir ikke bedre av å vente til i morgen!