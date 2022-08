Se LaLiga hele helgen!

Se UEFA Super Cup-finalen onsdag 20.50 på TV 2 Sport 2 og Play!

Real Madrid måtte se Kylian Mbappé signere ny PSG-kontrakt og Erling Braut Haaland signere for Manchester City.

Dermed har Carlo Ancelotti ikke fått hentet noen galaktisk angriper til Santiago Bernabeu i sommer, men allikevel er det stor spenning knyttet til den regjerende spanske ligamester før onsdagens Supercup-finale og helgens LaLiga-åpning.

Og ifølge TV 2s sportskommentator og fotballekspert Mina Finstad Berg er det forut for denne sesongen to store spørsmål rundt gigantene fra Madrid.

– De ser veldig spennende ut, men én: Har Karim Benzema en ny sånn sesong i seg? Kommer han til å klare å holde seg skadefri og i form en hel sesong til? I så fall så er det gull. Og to: Kommer Vinícius Júnior til å ta nye steg? Fordi det han gjorde forrige sesong, vitner om en kommende megastjerne, sier hun i premieren på TV 2s nye fotballpodkast denne uken.

– Kan han utvikle seg?

34 år gamle Benzema scoret 27 ganger i LaLiga og 15 ganger i Champions League på triumfferden mot suksess i de to turneringene forrige sesong, og er i de flestes øyne favoritt til å vinne Gullballen når denne deles ut til Europas beste fotballspiller senere i høst.



Brasilianske Vinícius er med sine nylig fylte 22 år i motsatt ende av karriereskalaen, og Finstad Berg er spent på utviklingen til angrepsesset.

– Han er en spiller som kan dominere internasjonal fotball i mange år fremover. Klarer han å holde seg på det nivået, og kan han faktisk også klare å utvikle seg enda noen hakk? I så fall så kan det bli kanon, sier TV 2-eksperten.

Har hentet sommerens dyreste spiller

Til tross for at Ancelotti, Florentino Perez og resten av Real Madrid ikke klarte å lokke spisstjernene Mbappé eller Haaland til LaLiga, er det allikevel verdt å merke seg at en overgang opp mot milliarden har funnet sted.

I et allerede meget spennende midtbanekobbel er nemlig Aurélien Tchouaméni hentet fra Monaco for rundt 800 millioner kroner.

Det er sommerens til nå dyreste spiller i fotballverdenen og ifølge overgangsnettstedet Transfermarkt er fotballhistoriens 24. høyeste overgangssum noensinne.

– Tchouaméni er regnet for å være en spiller med enormt stort potensial, og det som er litt gøy er at de nå har en backup-midtbanetrio av relativt unge spillere som er veldig spennende. De har fortsatt Luka Modric (36 år), Toni Kroos (32) og Casemiro (30) som stort sett styrer skuta på midten, men du kan fyre på med Federico Valverde (24), Eduardo Camavinga (19) og Tchouaméni (22) som midtbanetrio, sier en spent Finstad Berg.

I GANG: Aurélien Tchouaméni og lagkameratene Eden Hazard og Vinicius i konstruktiv samtale med rival Sergio Busquets under treningskampen mot Barcelona i Las Vegas i sommer. Foto: Ethan Miller/AFP

Supercupfinale onsdag

Allerede onsdag kan gigantene fra Madrid kapre denne sesongens første pokal når den europeiske supercupen går av stabelen i Helsinki, og på tirsdagens pressekonferanse fikk Ancelotti spørsmål om troppen er styrket siden forrige sesong.

– De to nye signeringene betyr at vi har forbedret oss fysisk og teknisk. Det er alt. Kjemien mellom veteranene våre og de unge var en av nøkkelfaktorene i suksessen forrige sesong, og vi kan bli enda et hakk bedre der denne sesongen siden vi er vant til å være sammen, sa italieneren.

Det TV 2 Sport 2-sendte oppgjøret mot Europaliga-vinner Eintracht Frankfurt kan gi madrilenerne klubbens femte slike pokal i historien, i så fall en tangering av rekorden Barcelona og AC Milan allerede innehar. Det er også en reprise av den historiske finalen i serievinnercupen i 1960, da Real Madrid vant 7-3 etter blant annet fire scoringer av Ferenc Puskas.

Se UEFA Super Cup: Real Madrid - Eintracht Frankfurt kl. 20.50 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play!

Real Madrid serieåpner mot Almería søndag kveld. TV 2s LaLiga-sending søndag starter 17.00.

Se hele sendeskjemaet for ukens sport på TV 2-kanalene her.

I TV 2s podkast får du blant annet også høre Finstad Bergs ekspertkollega Yaw Amanwahs vurdering av om Real Madrid-flyten er brukt opp, samt en beskrivelse av spilleren ekspertene minner dem mest om det å spille på løkka som barn!