Prissjokk: Nesten 70 prosent prisøkning

Alt fra dagligvarer til strøm og drivstoff har blitt dyrere, og nordmenn må forvente flere renteøkninger fremover. Men prisveksten rammer også fra flere kanter.

En TV 2-gjennomgang av kvitteringer fra møbelgiganten IKEA viser at enkelte varer er nesten 70 prosent dyrere nå, sammenlignet med forsommeren i fjor.

Se liste over varer som har økt i pris lenger ned i saken.

Kommunikasjonsdirektør Helene Løken i IKEA Norge sier hun forstår at prisøkningen er utfordrende for kundene.

UFORUTSIGBART: Helene Løken i IKEA Norge sier hun forstår prishoppene kan oppleves uforutsigbare for kundene. Foto: www.gudim.no

– Vi forstår at det kan oppleves som uforutsigbart for kundene våre at vi justerer prisene, og for IKEA vil det alltid være viktig at de mange menneskene kan finne rimelige alternativer hos oss, skriver Løken i en e-post til TV 2.

Nesten 70 prosent dyrere telys

Blant produktene med størst prosentvis prisøkning er telysene GLIMMA og zip-posene ISTAD. Produktene kostet begge 29 kroner i mai 2021, mens prisen i august 2022 er 49 kroner.

Det tilsvarer en prisøkning på hele 69 prosent.

– Dette er to av over 10.000 produkter og det stemmer at de har hatt en høy prisøkning, men sammenlignet med konkurrentene våre har IKEA fortsatt en lav pris på disse produktene, sier Løken.

PRISHOPP: Ikeas bestselgende telys har økt kraftig i pris. Foto: Skjerdump

Løken forsvarer prisøkningen med at råvarene er dyrere.

– Aluminium har aldri vært så dyrt som nå, og prisen på parafin er også skyhøy, noe som naturligvis påvirker utsalgspris, sier hun.

– Skjermet det rimeligste alternativet

En rekke andre produkter, som seng, bord, baderomsmatte og potteplante, har også økt betydelig i pris.

IKEA-produkter som har blitt dyrere: GLIMMA Telys - 100 stk.

10.05.2021: 29,- 10.08.2022: 49,- Økning: 69 prosent ISTAD Gjenlukkbar pose - 50 stk. 10.05.2021: 29,- 10.08.2022: 49,- Økning: 69 prosent IKEA 365+ Boks med lokk - firkantet 750 ml 10.05.2021: 49,- 10.08.2022: 79,- Økning: 61 prosent TOFTBO Baderomsmatte - flerfarget 50x80 cm 09.08.2021: 69,- 10.08.2022: 99,- Økning: 43 prosent KROKHOMEN Sidebord - 50 cm 11.05.2021: 349,- 10.08.2022: 499,- Økning: 43 prosent ALOE VERA Potteplante - 12 cm 07.07.2021: 49,- 10.08.2022: 69,- Økning: 41 prosent SINNLIG Duftende telys - 30 stk. 09.08.2021: 35,- 10.08.2022: 49,- Økning: 40 prosent IKEA 365+ Karaffel Med Kork - 100cl 01.01.2022: 59,- 10.08.2022: 79,- Økning: 34 prosent SNIGLAR Sprinkelseng - 124x66cm 01.01.2022: 599,- 10.08.2022: 799,- Økning: 33 prosent NYPON Blomsterpotte - 15 cm 11.05.2021: 59,- 10.08.2022: 69,- Økning: 17 prosent

IKEA vil ikke gå ut med tall på deres generelle prisvekst det siste året, men Løken skriver at selskapet føler seg trygge på at de fortsatt oppfattes som et rimelig alternativ.

– IKEAs kunder har over 10.000 produkter å velge mellom, og vi tilbyr samme type produkt – som for eksempel sofaer – i ulike prisklasser, slik at det alltid finnes et rimelig alternativ, sier hun.

– Prisøkningen er varierende, uavhengig av varegruppe, og vi har bevisst skjermet det rimeligste alternativet for den største prisøkningen.

– Kan ikke en slik prisutvikling svekke omdømmet deres om lave priser?

– IKEA er, og skal alltid være, for de mange menneskene. Rimelig pris er en del av hvem vi er som selskap og noe vi har fokus på hver dag.