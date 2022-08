Raser mot FBI etter raidet hos Trump

FBI har gjennomført en ransakelse av Donald Trumps hjem i Florida.

– Dette er mørke tider for vår nasjon, da mitt vakre hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, for tiden er under beleiring, raides og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter, sa Donald Trump i en uttalelse publisert på hans nettsted True Social.

RANSAKING: Bevæpnede Secret service-agenter holder vakt mens ransakingen pågår. Foto: Wilfredo Lee AP

Ransakelsen kom på oppfordring av Nasjonalarkivet fordi Trump tok med seg flere bokser med topphemmelige dokumenter da han forlot Det hvite hus. Slike dokumenter skal overlates til Nasjonalarkivet, i henhold til amerikansk lov.

Les også: Trump skal ha kastet dokumenter i do

– Bananrepublikk!

Republikanerne skylder på Demokratene, til tross for at FBIs etterforskning av Hillary Clinton i 2016 kan antas å ha hjulpet Trump til å vinne presidentvalget, og til tross for at Trump selv håndplukket den nåværende FBI-direktøren Christopher Wray etter at han sparket James Comey.

Wray er for øvrig republikaner.

STØTTE: Flere Trump-supportere har møtt opp for å demonstrere utenfor Mar-a-Lago Foto: Marco Bello / AP

– Raidet mot Mar-a-Lago er enda en opptrapping av bruken av føderale byråer mot regimets politiske motstandere, mens folk som Hunter Biden behandles med silkehansker. Nå har regimet fått 87.000 nye skatteansatte å sette inn mot motstanderne sine? Bananrepublikk! tordner Floridas guvernør Ron DeSantis ifølge Fox News.

Han henviser til at president Joe Bidens nye lov innebærer at skatteetaten i USA får midler til å ansette 87.000. Det samme tar senator Marco Rubio opp.

– Etter dette raidet mot Mar-a-Lago, hva tror du venstresiden planlegger å bruke sine 87.000 nye skatteansatte til? spør Marco Rubio, som også sier at dette er sånt som skjer i land i den tredje verden, under marxistiske diktatorer.

– Biden leker med ilden ved å bruke en dokumentdisputt til å få justisdepartementet til å forfølge en sannsynlig fremtidig valgmotstander, legger Rubio til.

HUSRANSAKELSE: En politibil stasjonert utenfor Trumps hjem i Florida 8. august. Foto: Giorgio Viera / AFP / NTB

Truer med granskinger

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, truer justisminister Merrick Garland med å etterforske Garland dersom Republikanerne får flertall etter høstens mellomvalg.

– Jeg har sett nok. Justisdepartementet har nådd en utålelig tilstand av politisering. Når Republikanerne vinner tilbake Huset, vil vi gjennomføre en umiddelbar gransking av hans departement, følge faktaene og snu alle steiner. Justisminister Garland, ta vare på dokumentene dine og rydd kalenderen, sier McCarthy via Twitter.

Attorney General Garland: preserve your documents and clear your calendar. pic.twitter.com/dStAjnwbAT — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 9, 2022

Ronna McDaniel, som leder Republikanernes nasjonalkomité, skylder også på Demokratene.

– Total makt korrumperer totalt. Vi har utallige eksempler på Demokratene som forakter loven og utnytter makten sin uten anger, inkludert Hunter Biden. Demokratene fortsetter å bruke byråkratiet som våpen mot Republikanere. Dette raidet er uhørt, sier McDaniel.

Sammenligner med Venezuela

Donald Trumps sønn Eric kritiserer FBI-raidet via «Hannity» på Fox News:

– Dette er ikke hvem vi er. Dette er sånn Venezuela er. Dette er bananrepublikk-oppførsel. Å få hjemmet til USAs 45. president raidet av FBI, bryte opp safer, dette er ikke vårt demokrati. Se for deg om dette skjedde med Barack Obama. Det ville ført til opprør, sier Eric Trump.

– BANANREPUBLIKK: Eric Trump støtter sin far, og kaller ransakingen "bananrepublikk-oppførsel. Bildet er fra Ivana Trumps begravelse. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Andrew McCabe, som Trump satte inn som midlertidig FBI-direktør etter Comey og før Wray, sier at den øverste ledelsen i Justisdepartementet og FBI må ha godkjent raidet.

– Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor stor greie dette vil ha vært internt i Justisdepartementet og FBI. Dette er noe som må ha vært planlagt grundig, evaluert igjen og igjen og juridisk undersøkt fra alle vinkler av hele ledelsen i begge etater, sier McCabe til CNN.

CNN poengterer samtidig at Justisdepartementet undersøker Trump både i forbindelse med etterforskingen av angrepet på Kongressen 6. januar 2021 og for eks-presidentens håndtering av topphemmelige dokumenter.

President Joe Biden kjente ikke til FBI-raidet før det ble omtalt i nyhetene, sier en person i Det hvite hus ifølge CNN. Det kjøper ikke Trumps tidligere valgkampsjef Steve Bannon.

– Dette må ha blitt godkjent, helt opp til Det hvite hus, via Merrick Garland og Ron Klain (Bidens stabssjef, red.anm.), Wray og den gjengen. Dette er ren maktpolitikk. De er livredde for Trump, sier Bannon ifølge Fox News.

Skrøt av granskinger i 2015

Kevin McCarthy har snakket om granskinger før. I 2015 skrøt han av hvordan Republikanerne skadet Hillary Clinton i meningsmålingene ved å gå etter henne gjennom Benghazi-granskinger i Representantenes hus.

– Alle trodde at Hillary Clinton var uslåelig, sant? Men vi satte i gang en Benghazi-gransking og hva er meningsmålingstallene hennes i dag? Tallene går ned. Hvorfor? Fordi hun ikke kan stoles på, sa McCarthy i 2015.

Republikanernes granskinger av Benghazi, som fokuserte på Hillary Clinton, ble lagt ned en måned etter at hun tapte for Trump i presidentvalget i 2016.