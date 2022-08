Fotballryktene: – Enig med Manchester United

Juventus-spiller skal være på vei inn dørene på Old Trafford. Her er tirsdagens fotballrykter!

PÅ VEI: Manchester United skal være nære en overgang for Adrien Rabiot. Foto: Ettore Griffoni

Manchester United er enig med Juventus om en overgang for franske Adrien Rabiot, skriver The Guardian. Overgangssummen skal ligge på omlag 150 millioner kroner.

United har også tatt kontakt med Real Betis om midtbanespiller Guido Rodriguez, skal man tro spanske AS.

Vi fortsetter med de røde fra Manchester. Telegraph skriver at Lazios Sergej Milinkovic-Savic, som har blitt koblet til klubben i flere år, fortsatt er i Uniteds søkelys.

Benjamin Sesko, som også har vært på Erik Ten Hags ønskeliste, ser ut til å glippe. Nettstedet 90 min melder at den slovenske spissen er nær en overgang til Red Bull Leipzig fra Red Bull Salzburg.

Samme side skriver at Roma har avslått Tottenhams låneforespørsel, med oppsjon på kjøp, for Nicolo Zaniolo. Italieneren scoret hat trick mot Bodø/Glimt i Europa Conference League.

Chelsea forbereder et rekordbud på Leicester-forsvarer Wesley Fofana, ifølge Football London.

Brendan Rodgers lag skal kreve over 800 millioner kroner for 21-åringen og London-klubben skal være villig til å strekke seg for det, skriver Independent.

Da må noen ut dørene. Timo Werner har slitt med å finne nettmaskene i blått og er på medisinsk test hos gamleklubben RB Leipzig, melder Daily Mail.

Ifølge The Athletic er West Ham-spiller Issa Diop forventet å signere for Fulham i en avtale verdt omlag 150 millioner kroner.

Det nyopprykkede laget har også kommet med et tilbud til klubbløse Jason Denayer, skriver Football Insider.

Inters Marcelo Brozovic er Liverpools hovedmål til å forsterke midtbanen, skriver Sport.

Merseyside-klubben har også meldt interesse for Villareals kantspiller Yeremi Pino, melder AS, som også mener at Arsenal er med i kampen om spanjolen.

Skal man tro L'Equipe ønsker Monaco Uniteds Eric Bailly. Den ivorianske midtstopperen har slitt med skader og regelmessig tillit under de tidligere managerne og ser heller ikke ut til å få mye spilletid under Ten Hag.