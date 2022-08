I koma etter ulykken

Tilstanden er fremdeles svært kritisk for Hollywood-stjernen Anne Heche.

Fredag morgen mistet Anne Heche (53) kontroll over bilen hun kjørte vest i Los Angeles.

Bilen kjørte rett inn i et hus og tok deretter fyr, ifølge politiet.

Heche ble alvorlig skadet.

Hun ligger i koma, tilkoblet en pustemaskin, opplyser Michael McConnell i agentbyrået som representerer Heche, ifølge Reuters.

Ingen i huset ble skadet, men boligen tok også fyr.

En talsperson for politiet i Los Angeles sier at hendelsen er under etterforskning.

Heche fikk sitt gjennombrudd i såpeoperaen «Another World», og er kjent fra filmer som «6 dager 7 netter», «Donnie Brasco» og «Wag the Dog».

Hun har de siste årene hatt roller i TV-serier som «Chicago P.D.» og «All Rise».