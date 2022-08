Olivia Newton-John er død

Oliva Newton-Johns ektemann, John Easterling, opplyser at hun døde fredelig på ranchen sin i Sør-California mandag morgen, omgitt av familie og venner.

Dødsårsaken er ikke offentliggjort, men i innlegget skriver enkemannen at skuespilleren har kjempet mot brystkreft i mer enn 30 år:

– Olivia har vært et symbol på triumfer og håp i over 30 år for å dele sin reise med brystkreft.

Newton-John fikk påvist brystkreft for første gang i 1992, men ble kreftfri etter behandling.

Det samme skjedde i 2013, men i 2019 fikk hun på nytt påvist kreft.

En kultfigur

Olivia Newton John hadde stor suksess med musikk. Hun har toppet amerikanske Billboard Hot 100 hele fem ganger.

Hun er kanskje mest kjent for låten« You're The One That I Want» sammen med John Travolta fra filmen Grease. Men hun toppet også den prestisjefulle hitlisten med låter som «Magic »og «Physical».

I Storbritania gikk hun også helt til topps tre ganger.

Hun ga ut 26 studio album, og hennes støreste listesuksess på albumlisten kom i 1975. Da albumet «Have You Never Been Mellow» helt til topps på Billboard 200.

I 1978 tok hun pause fra sangkarrieren for en hovedrolle som tenåringsjenta Sandy, motparten til John Travolta, i kultfilmen «Grease»

En rolle som skulle gjøre henne til et Hollywood-ikon.

Hyllest fra «Din Danny, din John»

På Instagram har hennes tidligere skuespillerkollega skrevet en hyllest til Newton-John.

– Min kjæreste Olivia, du gjorde livene våre så mye bedre. Din innflytelse var utrolig. Jeg elsker deg så høyt. Din fra det øyeblikket jeg så deg og for alltid, skriver Travolta i et innlegg signert med «Din Danny, din John».

– For ung til å forlate denne verden. Måtte hun hvile i fred, skriver Barbra Streisand.

– Virkelig trist å høre om bortgangen av Olivia Newton-John. Min første virkelige forelskelse som barn, skriver den kjente regissøren James Gunn.

En følelse trolig følt av mange menn, blant annet fotballekspert Jan Åge Fjørtoft.

– For de fleste menn i min generasjon var hun vår første kjærlighet. Hvil i fred, skriver Fjørtoft på Twitter.