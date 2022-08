Sander Berge hylles – nå vil Champions League-klubb sprenge banken for ham

TILBAKE I FORM: Sander Berge imponerte for Norge i Nations League-kampene i juni og har fått en god start på sesongen for Sheffield United. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Den høyreiste nordmannen var på alles lepper etter at Sheffield United slo Millwall 2-0 på lørdag.

Berge scoret et mål og var banens beste spiller i en fri rolle bak spissen Rhian Brewster.

Lokalavisen Yorkshire Live gir ham 9 på børsen og hyller prestasjonen både offensivt og defensivt, mens Sheffield Star gir ham 8.

– Til tider synes jeg han drev med en helt annen idrett enn de andre utpå der. Det handler om detaljene han legger inn også, ikke bare med ballen, men også uten, sier Sheffield United-manager Paul Heckingbottom.

Han har vært klokkeklar om at han ikke ønsker å selge Berge i sommer, men etter helgens kamp har uttalelsene hans endret seg noe.

– Sander var strålende, og hvis han presterer som dette hver gang, kommer noen til å betale millioner for ham. Budene kommer enten til å bli for gode til å avslå, eller som kommer de til å utløse utkjøpsklausulen hans, sier Heckingbottom.

Etter at Sheffield United rykket ned, ble Berges utkjøpsklausul redusert til 35 millioner pund (410 millioner kroner), men klubben skal være villig til å slippe spilleren for betydelig mindre enn dette.

Og ifølge TV 2s opplysninger begynner noen å hamre hardere og hardere på døren for å sikre seg den norske midtbanespilleren.

Club Brugge-bud

Champions League-kvalifiserte Club Brugge, som er regjerende belgiske seriemestere, har gjort Berge til sin prioritet på overgangsmarkedet. Slik TV 2 forstår det, pågår det nå forhandlinger om en overgang for Asker-gutten.

Club Brugge har lagt inn bud på Berge og skal være villige til å betale en totalpakke på over 200 millioner kroner.

Det er dobbelt så mye som klubbens rekordsignering Kamal Sowah, som kom fra Leicester for rundt 100 millioner kroner tidligere i sommer. Berges overgang vil etter alt å dømme også bli tidenes dyreste kjøp av en belgisk klubb dersom det skulle gå i orden.

Club Brugge har store muskler på overgangsmarkedet etter å ha tjent over 500 millioner kroner på salgene av Charles De Ketelaere (AC Milan), Stanley Nsoki (Hoffenheim) og Loïs Openda (Lens).

TV 2 har vært i kontakt med flere kilder i Club Brugge. De ønsker ikke å kommentere den pågående prosessen knyttet til Berge. Klubben signaliserer foreløpig at de mener Sheffield United krever for mye for Berge, men de ser lyst på mulighetene for å komme til enighet til slutt. Den svake starten på sesongen, med kun fire poeng etter tre kamper, har tydeliggjort behovet for forsterkninger.

Kilder i Sheffield United opplyser om at klubben ikke har akseptert noen bud på Berge, men det er en klar oppfatning om at situasjonen er i ferd med å bli opphetet. Det sitter langt inne for Championship-klubben ikke å selge Berge med fortjeneste etter å ha hentet ham for rundt 250 millioner kroner fra Genk i januar 2020.

Den belgiske avisen Het Laatste Nieuws omtaler også at Club Brugge forventes å intensivere jakten på Berge de kommende dagene.

TV 2 er kjent med at Berge også har tiltrukket seg konkret interesse fra klubber på nedre halvdel av Premier League-tabellen, samt fra andre store fotballnasjoner.

Springbrett

Berge har et strålende rykte i Belgia etter tiden i Genk fra 2017 til 2020, da han bidro til at klubben vant seriegull og deltok i Champions League-gruppespillet.

Club Brugges underholdende og offensive spillestil og garantien om gruppespill i Champions League til høsten kan være blant argumentene for at en overgang til den belgiske mesteren kan være interessant for Berge.

Club Brugge har deltatt i Champions League-gruppespillet i fire sesonger på rad.

Klubben har også vist seg å være et strålende springbrett til klubber i de aller beste ligaene i Europa: Overgangene til De Ketelaere (AC Milan), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Krépin Diatta (AS Monaco), Wesley Moraes (Aston Villa, nå Levante) og Arnaut Danjuma (Bournemouth, nå Villarreal) er de seneste eksemplene på dette.

Club Brugge har et av Norges største talenter, 2005-fødte Antonio Nusa, i troppen.

Sander Berge var ute med skade i nesten hele 2021, men har holdt seg frisk siden årsskiftet. Spesielt mot slutten av forrige sesong og i starten av denne har han vist at han er tilbake på sitt beste nivå.

Berge spilte alle fire kamper i Nations League for Norge i juni og bidro blant annet med en råsterk prestasjon i hjemmeseieren over Sverige før sommerferien.