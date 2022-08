Halverte kostnadene med energieffektivt hus

Det første som møtte Thor Lexow og familien da de flyttet inn i hjemmet sitt i 2003 var en stor oljetank. Familien bestemte seg fort for at de ønsket å gjøre huset, som er fra 1936, så miljøvennlig som mulig.

– Jeg tror vi har spart cirka 9000 tonn CO2 i utslipp på å gå over til varmepumpe.

OPPGRADERTE: I 2011 oppgraderte Thor Lexow sine varmeanlegg, og har spart godt på det. Foto: Martin Leigland

I tillegg har de etterisolert huset og skiftet ut alle vinduer. Selv om det har vært dyrt å gjøre huset så energieffektivt som mulig, havnet de etter rundt 5 år i null.

– Lønnsomheten i dag er noe helt annet på grunn av høye strømpriser, jeg ser på det som en veldig god investering.

Lexow har halvert både strømregningen og energibruken i huset og sier det er komfortabelt for både lommeboka og samvittigheten med tanke på miljøet.

Krever handling

Norsk varmepumpeforening krever nå at regjeringen kommer med flere tiltak for å gjøre nybygg mer energieffektive. Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen sier at nå må regjeringen gå fra ord til handling, og at det må stilles krav til dem som bygger nye boliger.

– Det vi forventer, er at vi får byggeforskrifter som er mer i tråd med det man gjør i resten av Europa. At man har byggeforskrifter som stimulerer til bruk av varmepumper og stimulerer til bruk av solenergi for å få ned energibruken, sier Hagemoen.

KREVER ENDRING: Rolf Iver Mytting Hagmoen er daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han peker ogsåt på at energieffektive hus er helt avgjørende for å nå klimamålene i fremtiden.

– Hvis vi skal begynne å fase ut fossil energi, så trenger vi kraft, men vi kan også spare ekstremt mye gjennom energieffektivisering, sier Hagemoen.

Ser behovet

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik skriver til TV 2 at også han ser behov for en forsterket innsats for energieffektivisering.

– Vi tar imot alle gode innspill til hvordan vi kan forsterke innsatsen ytterligere, og som olje- og energiministeren sa i sin redegjørelse for partiene på Stortinget 8. august, vil regjeringen i statsbudsjettet legge fram en plan for økt energieffektivisering, skriver Gjelsvik.

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne Carsten Pihl er enig i at noe må gjøres nå for å sikre energieffektive boliger i fremtiden.

– Å hente ut effekten fra varmepumpe og produsere energi fra tak er nyttig. Det er uhensiktsmessig, dyrt og kronglete å ettermontere dette. Derfor må man sørge for at nye boliger er mest mulig energieffektive eller er klargjort for installasjon av energieffektiviserende tiltak, sier Pihl.

GOD VARME: Varmen Thor Lexow får fra bergvarmen sparer han for både penger og energibruk. Foto: Martin Leigland

For Thor Lexow er det ingen tvil om hva han ville ha ønsket seg hvis han skulle flyttet inn i et nybygg i dag.

– Det jeg hadde vært opptatt av hadde vært et vannbårent system, som ikke var helelektrisk, slik at man får ordentlig fleksibilitet.