Start herjet – banket Bryne 6-0

Mathias Grundetjern sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 21 minutter, og Zakaria Sawo doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fem minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 2-0 til Start.

Sondre Norheim satte ballen i eget nett for Bryne tre minutter etter hvilen. Eirik Schulze la på til 4-0 for Start etter et kvarter av andreomgangen. Start-angriperen har scoret fire seriemål i år.

Grundetjern satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 71 minutters spill, og Bjarni Antonsson økte til 6-0 ett minutt på overtid.

Se alle seks målene i videovinduet øverst!



Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-0.

I neste runde skal Start måle krefter med Kongsvinger 14. august, mens Bryne møter Grorud samme dag.

Sen Ranheim-jubel

Mandag tok Mjøndalen ledelsen mot Ranheim tidlig i annen omgang. Scoringen til Brinder Singh kom mot spillets gang og satte en støkk i hjemmepublikummet. Hjemmelaget brukte samtidig kun seks minutter på å utligne ved Vegard Erlien, og siden havnet det aller mest om Ranheims jakt på seieren.

Belønningen kom med ni minutter igjen å spille. Da ruvet Christian Eggen Rismark i lufta og stanget inn seiersmålet.

Sandnes Ulf-frustrasjon

Sandnes Ulf hadde sjanser nok til å ta poengene hjemme mot Skeid, men effektiviteten var for dårlig. Midtveis i annen omgang traff innbytter Markus Aanesland tverrliggeren med et godt skudd, og returen satte Tommy Høiland rett på keeper.

Dermed endte mandagskvelden i skuffelse for mannskapet til Bjarne Berntsen.

Skeid tok på sin side et viktig og hardt tilkjempet poeng i nedrykksstriden. Oslo-klubben ligger på kvalikplass, poenget foran Stjørdals-Blink på plassen bak.

