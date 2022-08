– Tålmodigheten er i ferd med å renne ut

Se Supercup-finalen Real Madrid-Eintracht Frankfurt på TV 2 Sport 2 fra kl. 20.50 onsdag!

Real Madrids Eden Hazard (31) har slitt siden overgangen til klubben i 2019.

Den belgiske stjernen ble hentet til Real Madrid for å fylle tomrommet etter Cristiano Ronaldo som forlot klubben en sesong tidligere.

Spanjolene punget ut hele 115 millioner euro for Hazard, som tilsvarer rundt 1,13 milliarder kroner.

Men Hazard har enda ikke levert på samme nivå som i Chelsea. I stedet har enorme skadeproblemer gjort at man kun glimtvis har sett gammel storhet fra driblefanten.

– Når man har investert såpass mye i en spiller økonomisk og prestisjemessig er det mye tyngre å svelge av at en superstjerne flopper, sier Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator.

– Enormt prestisjenederlag

På 66 kamper har belgieren kun scoret seks mål for den spanske storklubben. Til sammenligning spilte han 351 kamper og scoret 110 mål for Chelsea.

– Jeg tror manges tålmodighet er i ferd med å renne ut. Jeg tror at han virkelig må heve seg denne sesongen, eller så er det over og ut for Real Madrid-eventyret.

– Det kan skje at store dyre kjøp ikke slår til, men det er et enormt prestisjenederlag for alle involverte.

SKUFFET: Eden Hazard har ikke vist seg fra sin beste side i Real Madrid. Foto: Antonio Calanni

– Tusenkronersspørsmålet

Men Finstad Berg tror han endelig får muligheten til å vise frem gamle trakter kommende sesong.

– Det er tusenkronersspørsmålet. Nå ser jeg en del tegn til optimisme. Det ser ut som han er i form rent fysisk, og det er klart at ingenting er morsommere enn om han fikk ting til å flyte igjen.

Hun mener han starter med blanke ark, hvis han klarer å holde seg skadefri.

– Han har levert på et skyhøyt nivå tidligere. Det er rart hvis det nivået skal være borte for godt. Hvis han finner tilbake til sitt gamle jeg vil det nesten være som en ny signering for Real Madrid. Da får de en spiller i verdensklasse.

I TROPPEN: Eden Hazard kan få en sjanse til å skinne mot Eintracht Frankfurt i Supercup-finalen onsdag. Foto: Sergei Grits

Finstad Berg tror Hazard vil få tøff konkurranse om en fast plass på laget.

– Sånn som Vincious Jr. leverte forrige sesong bør han beholde plassen på vingen. Dermed kommer det litt an på hva slags rolle han er tiltenkt i laget. Men sånn det ser ut nå er den plassen han er best på opptatt.

– Hvor god er Hazard på sitt beste?

– På sitt beste er han en veldig komplett spiller. Han har et fantastisk driv med ballen, en strålende teknikk, en god avslutter og han er en god tilrettelegger. Han har enormt mye X-faktor, sier Finstad Berg.

31-åringen har dermed mye å bevise Carlo Ancoletti, klubben og fansen. Allerede onsdag kveld har han muligheten til å vise seg frem når Real Madrid møter Eintracht Frankfurt.

– Det hadde vært en gledelig overraskelse. Mange har avskrevet ham og tenkt at han er en flopp. Nå kan han vise seg frem, igjen.