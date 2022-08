– Jeg føler vi har kommet gjennom det sterkere. Man blir veldig fort voksen

BACK IN BUSINESS: Susanne Andersen er spydspissen til Uno-X i årets Tour of Scandinavia. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg er veldig spent. Det er ikke ofte jeg er nervøs lenger. Men nå kjenner jeg litt på det, for jeg er usikker på hvordan det kommer til å gå.

Susanne Andersen håper denne uken å fullføre sitt første sykkelritt siden mai. Et brukket kragebein spolerte sommeren og gjorde at sesongmålet Tour de France Femmes måtte sees fra sofaen.

Sykling og idrett havnet imidlertid fullstendig i skyggen da samboer og proffsyklist Torstein Træen i våres ble diagnostisert med testikkelkreft.

– Sånt går veldig inn på meg

– Det kom som et sjokk. Men jeg følte at vi håndterte det bra, og samtidig hadde vi laget i ryggen hele tiden. Laget håndterte det ekstremt bra. Torstein fikk all støtten han trengte, og det gjorde jeg også. Jeg også følte meg godt tatt hånd om, selv om det ikke var jeg som satt med den store utfordringen her, forteller hun.

– Hvordan var den tiden?

– Det har vært utfordrende. Spesielt på våren var det utfordrende, da vi ikke visste hva som kom til å skje med Torstein. Men det løsnet litt da han fikk en diagnose og fikk operert. Nå er han jo tilbake på sykkelen for fullt igjen også, så da er det mye bedre stemning hjemme i alle fall! Ingen av oss trives spesielt godt med å være skadet, så det er godt å se at han er tilbake.

Træen håper å være tilbake i konkurranse litt senere i høst, og Andersen er klar på at samboeren var «kjempeheldig»: Operasjonen var vellykket, det var ingen spredning, og oppfølgingskontrollene ser fine ut.

Andersen er likevel klar på at opplevelsen gjorde noe med henne.

– Jeg føler jeg lærte litt om meg selv også. Tidligere trodde jeg kanskje at sånt ikke ville påvirke meg så mye, men nå merker jeg jo at sånt går veldig inn på meg. Jeg hadde et veldig sterkt behov for å være hjemme med Torstein. Og laget hadde full forståelse for det. Jeg stod over noen ritt på grunn av det, og jeg hadde uansett ikke hatt de beste forutsetningene for å prestere med det bakteppet. Jeg fikk være hjemme med ham, og vi kunne trene litt sammen. Jeg holdt ham litt i gang, og han holdt mitt humør oppe. Så jeg føler vi har kommet gjennom det sterkere. Man blir veldig fort voksen!

– Touren fikk mye oppmerksomhet, på godt på vondt

Andersens eget lille comeback fra skade starter tirsdag med det seks dager lange Tour of Scandinavia (tidligere Ladies Tour of Norway).

Etter en tøff sesong både for henne selv og laget (som fremdeles står uten seirer denne sesongen, med unntak av nasjonale mesterskap), er motivasjonen naturligvis stor.

Etappene i Tour of Scandinavia Tirsdag: København-Helsingør

Onsdag: Mollösund-Strömstad

Torsdag: Moss-Sarpsborg

Fredag: Askim-Mysen

Lørdag: Vikersund-Norefjell

Søndag: Lillestrøm-Halden

– Jeg har lyst til å komme tilbake med et smell. Jeg hadde store ambisjoner før sesongen, men så har det vært veldig mange utfordringer: sykdom, korona, Torstein, kragebein… Det har liksom aldri vært lange perioder der jeg har fått trent som jeg hadde ønsket. Jeg har fått trent kjempehardt den siste tiden, men man må også være ærlig på det: Trening er ikke det samme som å ha syklet Touren eller Giroen i forkant. Men om jeg føler meg komfortabel relativt fort, så tror jeg at vi kan kjempe om topplasseringer. Som lag tror jeg også at vi stiller veldig sterkt, sier hun.

Med seg får hun formsterke Mie Bjørndal Ottestad, som tok en 17.plass sammenlagt nylig i Tour de France, talentfulle Anne Dorthe Ysland, klatresterke Marte Berg Edseth, den unge svensken Wilma Olausson, og den britiske tempospesialisten Joscelin Lowden.

Lowden, Ysland og Bjørndal Ottestad syklet alle Touren, et ritt Andersen måtte se hjemmefra.

– Det var både og (å se kollegene sykle den første Touren for kvinner på 33 år, journ.anm.). Jeg kan sette pris på et godt sykkelritt, og jeg tror det gjorde mye for kvinnesporten. Det fikk mye oppmerksomhet, både på godt og vondt. Men det tror jeg nesten er noe man bare må akseptere om man har lyst på så mye oppmerksomhet. Og til syvende og sist er det i hovedsak positivt. Så jeg koste meg mye med å se på det, men på noen av etappene så kjente jeg veldig på at jeg gjerne skulle ha vært der. Jeg tror jeg kunne gjort noe bra på noen av etappene, sier hun.