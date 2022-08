Lars von Trier har fått Parkinsons

Den danske filmregissøren Lars von Trier (66) har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Det melder danske BT etter en pressemelding fra produksjonsselskapet Zentropa.

66-åringen er i gang med tredje sesong av den danske serien «Riget». Diagnosen skal ifølge produksjonsselskapet ikke sette en stopper for ferdigstillingen av serien.

– Lars er ved godt mot og behandles for sine symptomer, og arbeidet med å ferdigstille «Riget Exodus» fortsetter som planlagt, lyder pressemeldingen.

Videre skriver de at von Trier vil i et begrenset omfang stille opp til intervjuer i forbindelse med premieren senere i år.

«Riget Exodus» er den tredje sesongen av den danske serien «Riget». Serien har premiere på filmfestivalen i Venedig den 31. august, men den danske premieredatoen er fortsatt ikke kjent.

De to første sesongen kom ut i 1994 og 1997, og høstet god kritikk blant anmelderne. Serien har også mottatt flere filmpriser - blant annet danske Bodil-prisen og Robert-prisen.

Lars von Trier er en dansk regissør, manusforfatter og produsent, kjent for store filmer som «Dancer in the Dark», «Antichrist» og «Nymphomaniac».

Han har vunnet over hundre priser for sitt arbeid, blant annet Gullpalmen i Cannes for «Dancer in the Dark». Den samme filmen skaffet han også en Oscar- og en Golden Globe-nominasjon.