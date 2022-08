De svenske partiene på to minutter

Til tross for et par forvirrende navn er den svenske partifloraen ganske lik den norske. Her er alt du trenger å vite.

NY SJEF: Magdalena Andersson Foto: Drew Angerer

Socialdemokraterna tilsvarer Det norske arbeiderparti. Partiet ble stiftet i 1889, halvannet år etter sitt norske søsterparti. Siden krigen har partiet hatt statsministeren i 60 av 77 år. Den siste i rekken er Magdalena Andersson, som tiltrådte i november i 2021.

PRØVER IGJEN: Ulf Kristersson gjør sitt andre forsøk på å bli statsminister. Foto: Tt News Agency

Moderaterna er Høyres søsterparti og ble tidligere kalt for Högerpartiet. Partiet satt i flere regjeringer første halvdel av 1900-tallet. Carl Bildt ble partiets første statsminister etter krigen, i 1991. Han satt i tre år før Socialdemokraterna tok over igjen. I 2006 ble Fredrik Reinfeldt Moderaternas andre og foreløpig siste statsminister. Han satt i åtte år. I dag ledes partiet av Ulf Kristersson.

I MIDTEN: Annie Lööf har støttet Socialdemokraterna siden 2021. Foto: Pontus Lundahl/TT

Centerpartiet tilsvarer Senterpartiet i Norge og hadde sin storhetstid på 70-tallet. Som det ledende, borgerlige partiet hadde partiets statsministeren (Thorbjörn Fälldin) i to perioder. I tillegg har partiet deltatt i de borgerlige koalisjonsregjeringene til Bildt og Reinfeldt. I 2021 valgte partiet å støtte Socialdemokraternas statsminister og har sånn sett "skiftet side". Partiet har også kategorisk avvist alle former for samarbeid med Sverigedemokraterna. Annie Löof har ledet partiet siden 2011.

RADIKAL: Nooshi Dadgostar Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vänsterpartiet tilsvarer i dag norske SV, men er et mye eldre parti. Partiet ble dannet av kommunistiske utbrytere fra Socialdemokraterna i 1917. I 1990 fjernet partiet kommunismen fra navnet og partiprogrammet. Og 2000 brøt partiets leder Gudrun Schyman endelig med ideologien i sin "kommunismen er død-tale". Siden 1998 har partiet samarbeidet med Socialdemokraterna. Dagens leder er Nooshi Dadgostar.

LØFTET KD: Ebba Bush gjorde et godt valg i 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kristdemokraterna ble stiftet i 1964 men kom ikke inn i Riksdagen før i 1985. Partiet falt under sperregrensen på målingene i forrige valgperiode, men løftet seg til valget i 2018. Nå er partiet nesten tre ganger så stort som søsterpartiet Krf i Norge. Partiet deltok i koalisjonsregjeringene til Carl Bildt og Fredrik Reinfeldt. Leder er Ebba Busch, som har norsk far.

FERSK: Johan Pehrson tok over som leder fem måneder før valget. Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN

Liberalerna er Venstres søsterparti i Sverige og ble etablert i 1934. Partiet var tidligere kjent som Folkpartiet og hadde gjennom Ola Ullsten statsministeren fra 1978 til 1979. Partiet har deltatt i alle de borgerlige koalisjonsregjeringene siden krigen. I dag har Johan Pehrson tatt over som partileder. Det skjedde så sent som i april 2022.

DUO: Per Bolund og Märta Stenevi hålller en pressträff efter budgetomröstningen i riksdagen på onsdagen. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB Foto: Pontus Lundahl/TT

Miljöpartiet de gröna kom inn i Riksdagen for første gang i 1988, før de falt ut igjen i 1991. Siden 1994 har partiet imdiertid vært fast på plass med en solid gruppe. Fra 2014 satt partiet i regjering sammen med Socialdemokraterna. De forlot regjeringen i fjor. Partiets ledere er Märta Stenevi og Per Bolund.

KONTROVERSIELL: De andre partiene har forsøkt å ignorere JImmie Åkesson. Foto: Fredrik Sandberg/tt

Sverigedemokraterna ble etablert i 1988 og debuterte i Riksdagen i 2010. Dermed har partiet bare sittet i Sveriges nasjonalforsamling i tre perioder. Partiet ligner på Frp på flere områder, men skiller seg ut med klart nynazistiske og høyreradikale røtter, som partiet i nyere tid har distansert seg fra. Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005.