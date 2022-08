Vil revansjere seg: – Ikke bare en drøm

The Weeknd-konsert, golf og landhockey er unnagjort. Nå venter noen vanvittig spennende uker for Casper Ruud (23) i Amerika.

AMERIKA-KLAR: Casper Ruud på trening på i Oslo for to uker siden. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det norske tennisesset dro fra Oslo til Montreal i Canada onsdag forrige uke. Der har 23-åringen både fått tid til å trene, men også unne seg litt fritidsaktiviteter.

Ruud har nemlig lagt ut i sosiale medier at han var på konsert med sin favorittartist The Weeknd i tillegg til at han også fikk spille litt golf. Søndag var det også et arrangement på tennisanlegget hvor tennisspillere møtte NHL-spillere til en landhockey-kamp på en av hardcourt-banene i Montreal.

Nordmannen var før avreise til Canada hjemme i Oslo flere dager. Det på grunn av at han trakk seg fra turneringen i Kitzbühel grunnet en vond skulder. Nå er grunnlaget lagt for å kjempe i to Masters 1000-turneringer og ikke minst Grand Slam-turneringen US Open.

– Jeg er spent og jeg gleder meg. Først er det Canada som er spennende, og så er det ATP 1000 i Cincinatti, som blir en uke med fokus på tennis. De har også noen golfbaner der så det blir nok mye tennis og golf den uken der, sier Ruud til TV 2.

Ruud: – Har knekt en kode

– Hadde ikke trodd det helt selv

De tre turneringene som nå ligger foran Ruud er turneringer hvor det kjempes om mye poeng. Hovedmålet til Ruud er å ende opp så høyt som mulig på race-rankingen slik at han også i år kan spille sluttspillet i Torino.

Nordmannen ligger foreløpig trygt plassert på en fjerdeplass, men i løpet av disse tre turneringene kan mye skje. Det er bare de åtte beste som kommer med til Torino.

Særlig US Open i New York kan være utslagsgivende. Og der er akkurat der Ruud ønsker å gjøre det best når han nå er i Amerika.

– Jeg skal prøve å tenke å revansjere meg litt fra i fjor. Jeg skal også prøve å se litt tilbake på kampene fra Miami. Der klaffet det godt. Det var en morsom opplevelse og min første ATP 1000-finale. Det på en hardcourt, noe jeg ikke hadde trodd helt selv. Men det viser at det er mulig.

Søstrene rørt av Ruuds bragd

– En bekreftelse på at det er mulig



Tidligere i år viste han seg selv og det norske folk at det også er mulig at en nordmann kan stå i en finale på en av de aller største scenene. Finalen i Roland-Garros er noe nordmannen henter mye inspirasjon fra når han entrer Madison Square Garden i slutten av august.

– Vi må se litt hvordan jeg gjør det nå. Jeg har opplevd å nå en finale i en Grand Slam tidligere. Men det er alltid snakk om nå den andre uken, og da er det jo en kvartfinale og lenger man håper på, sier han og legger til:

– Men man har en bekreftelse på at det faktisk er mulig og at det har skjedd en gang. Det er ikke bare en drøm og noe man håper på. Det som skjedde i Paris vil alltid være i minnet, og noe jeg kan bruke som motivasjon.

En annen ting som taler noen prosenter til Ruuds fordel er at store navn som Rafael Nadal, Alexander Zverev og Novak Djokovic ikke er på plass i Montreal. Nadal vil nok etter all sannsynlighet uansett være klar til US Open, mens det for Zverev og Djokovic ser mørkere ut.

Zverev gikk som tidligere kjent av banen i Roland-Garros etter en stygg overtråkk. I helgen la han imidlertid ut en video av seg selv tilbake på banen. Om han rekker Cincinnati neste uke er tvilsomt, men flere spekulerer i om han kan rekke US Open.

For Djokovic er ting også litt uklart. Med tanke på at han står fast på sine prinsipper rundt vaksinering er det lite som tyder på at han vil slippe inn i USA som er strenge på dette området. Ingenting er imidlertid spikret, så man kan ikke utelukke at det brått kan komme en uventet endring inn mot den store turneringen.