Erna Solberg: Bedriftene ville hatt strømstøtte hvis vi satt i regjering

KRITISK: Erna Solberg mener at man allerede burde hatt på plass en strømstøtte for bedrifter. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

– Jeg ville gjerne vært statsminister i denne tiden, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2 på spørsmål om hun er glad for at hun ikke er statsminister i en periode hvor prisene på strøm, drivstoff og mat har gått kraftig opp, samtidig som renten også stiger.

Hun mener at små og mellomstore bedrifter ville ha fått hjelp av Regjeringen hvis det var Høyre som satt i førersetet.

– Vi har siden januar ment at vi skulle hatt strømstøtte til bedriftene. Vi har foreslått det i Stortinget og fått det nedstemt. Så det hadde vært strømstøtte til de minste bedriftene nå hvis vi hadde sittet i regjering, konstaterer Solberg.

Får kritikk av Listhaug

Samtidig kritiseres Høyre av Frps Sylvi Listhaug for å sette en stopper for at Stortinget kalles inn i ferien, etter at de parlamentariske lederne mandag møtte olje- og energiminister Terje Aasland for å diskutere strømkrisen.

Møtet endte uten at det ble lagt frem nye tiltak.

– Det må jeg bare si: Det er utrolig å være vitne til Høyre, som var ute med brask og bram og skulle ha ekstraordinært møte i Stortinget, og så får de presentert noen vage formuleringer på strømstøtte til bedrifter og smuler til folk, og vips, så snur de. Jeg er utrolig skuffet over det, sier Listhaug til TV 2.

Erna Solberg viser til at Høyre i forrige uke foreslo at støtten til husholdningene økes fra 80 prosent over 70 øre til 90 prosent fra og med 1. september i stedet for 1. oktober.

Ettersom Regjeringen nå ha bestemt seg for å gjøre dette, er det ikke nødvendig med et ekstraordinært møte, mener Solberg.

– Vi skal ha strømstøtte for bedrifter. Det er vi veldig klare på. Men vi trenger at det gjøres en god jobb for å lage den strømstøtten på den riktige måten. Derfor var det bra at Regjeringen hadde et møte i dag, så vi fikk gitt våre synspunkter.

Trenger en løsning

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte etter sitt møte med fagforbundene LO og NHO at det er enighet med arbeidsgiverne om at det er nødvendig med tiltak, men la til at Regjeringen vil bruke tid på å finne frem til de optimale løsningene.

Akkurat det støtter Solberg.

– Vi har et synspunkt på hva man bør jobbe videre med, og så mener vi at vi skal ha et møte så raskt det er mulig å fatte et vedtak om en ordentlig strømstøtte for bedriftene. Men det er ikke sånn at vi trenger et møte uten at vi har et grunnlag for en løsning for bedriftene.

Høyre er et av flere partier som ønsker en tidsplan. Det har stortingspresidenten nå bedt Regjeringen om å komme med innen en ukes tid.

– Vi har bedt Regjeringen om en tidsplan. Jeg har vært ute og reist og hørt at mange bedrifter trenger et svar på dette. Vi trenger en løsning, ikke at alle løper rundt med egne forslag, fastslår Solberg.