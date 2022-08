Glimt nær sensasjon: – Vil være enormt for norsk fotball

Se Zalgiris - Bodø/Glimt på TV 2 sport 2 og Play tirsdag fra klokken 18.00!

Bodø/Glimt er etter alle solemerker klar for playoff til gruppespillet i Champions League mot enten kroatiske Dinamo Zagreb eller bulgarske Ludogorets.

Det etter at nordlendingene smadret Zalgiris 5-0 i det første møtet på Aspmyra, samtidig som Dinamo har en 2-1-ledelse å gå på før sin hjemmekamp. Returoppgjørene spilles tirsdag.

Å komme seg til gruppespill i Champions League er sjelden kost for norske klubber og har ikke skjedd siden Rosenborg klarte det i 2007/2008-sesongen.

TV 2s fotballeksperter Yaw Ihle Amankwah og Mina Finstad Berg er klar på at om de skulle gå hele veien vil det gi store utslag i Eliteserien:

– Det ville vært helt enormt for norsk fotball med Champions League som den aller største scenen i internasjonal fotball. Det å få en norsk klubb der med referanser på høyeste nivå og for salgsverdien generelt vil det å bli så aktuell være en nøkkel, sier Amankwah.

– To kamper til og så er man i Champions League. Bare tenk den enorme motivasjonen de kommer til å ha inn mot oppgjøret. Vi vet fra før at når relasjonene og rytmen sitter hos Glimt kan de slå hvem som helst. Selvfølgelig kan de gå videre, tilføyer Berg.

Store summer i vente

Skulle det sannsynlige skje at Glimt går videre i Litauen, blir det dårligst Europa League-gruppespill på Aspmyra den kommende sesongen.

Det gir hele 100 millioner inn i klubbkassa. Ytterligere 100 millioner kan innkasseres ved Champions League-gruppespill.

Trener Kjetil Knutsen tar i kjent stil situasjonen med knusende ro og understreker at de enda ikke har slått ut Zalgiris.

– Vi skal ikke ta noe på forhånd og tar kampen på høyeste alvor. Vi har et utgangspunkt som gjør at vi bør være rolige og gleder oss til det som kommer. Det å være i Europa og få maks læring ut av ulike forhold tror jeg er smart.

Friskt i minne sitter bortetap mot Klaksvik og Linfield, hvor Knutsen kalte førstnevnte en av sine «verste opplevelser» som trener.

Nå er Glimt tilbake i den litauiske hovedstaden Vilnius, hvor laget spilte 2-2 i Conference League-kvalifiseringen i fjor.

Knutsen håper spillerne har lært fra erfaringene og vil se bort fra at de skal spille på en utslitt gressmatte som de tidligere har hatt problemer med.

– Det er en del ting vi kan gjøre noe med, men ikke banen. Forholdene er som de er, så tror jeg ikke vi skal lete etter unnskyldninger. Dette er en del av det å være i Europa og da er det viktig å være påskrudd og gjøre det som skal til, sier Glimt-treneren.

Amankwah vil ikke ha noe av at Glimt ikke kan begynne å forberede seg til den viktige playoffen.

– At 5-0 er en farlig ledelse er det ingenting som heter. Her må Knutsen gi spilletid til de som ikke har spilt så mye og gi dem følelsen av å spille i Europa.

– Klarer vi å skru på og ha høy nok intensivitet klarer de ikke henge med oss, oppsummerer Knutsen om laget de har en femmålsledelse mot.

– Ingen spasertur

Selv om det ikke er glamorøse lag som Roma og Celtic som venter i en potensiell neste runde, advarer Finstad Berg om at det ikke blir en «spasertur».

– Dinamo Zagreb og Ludogorets er to lag som ofte har bitt greit fra seg i for eksempel Europa League. Dinamo har flere sterke resultater de siste sesongene og er ikke et lag man skal undervurdere, sier fotballeksperten.

– Dette er den beste muligheten på år og dag. Her er det veldig gode sjanser for et norsk lag å komme seg til Champions League, har TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tidligere uttalt.