Gladnyhet fra «Sommerhytta»-paret

Til tross for minimal med byggeerfaring fikk paret en fjerdeplass under «Sommerhytta» i 2020.

Da innspillingen foregikk i 2019, hadde de allerede vært kjærester i rundt 10 år. Nå har de tatt forholdet et steg videre.

Nå røper Esra Maloku i et innlegg på Instagram at de har blitt forlovet. Der beskriver hun sommerferien som «litt ekstra fin i år», og viser stolt frem både ringen og sin utkårede.

SA JA: Esra Maloku viser stolt frem forlovelsesringen til sine følgere. Foto: Instagram

Til God kveld Norge forteller Maloku at de ble forlovet i juli under en ferietur til Santa Margherita i Italia.

Føler seg mer voksen

Ifølge Maloku gikk kjæresten ned på kne ute på balkongen til ferieleiligheten deres.

– Balkongen hadde en veldig fin utsikt over byen. Det var skikkelig fint, forteller hun.

Ettersom de har vært sammen i mange år føles det ikke så annerledes for paret å plutselig være forlovet.

– Det er jo veldig hyggelig, og vi gleder oss til fremtiden. Vi føler oss litt mer voksne, kanskje?

Fortsetter med oppussing

Paret har snakket litt om bryllupet, og er enige om at de vil ha et litt mindre bryllup. Samtidig innrømmer de at det kommer til å bli litt vanskelig, ettersom de begge har ganske store familier.

– Vi får ta det litt etter hvert, akkurat nå nyter vi dette stadiet.

Etter å ha vært med i programmet «Sommerhytta», kan man fort få dilla på oppussing. Nå er nemlig paret i gang med å pusse opp vaskerommet i leiligheten deres, og mener det fort blir trangt og hyggelig å stå der sammen.

– Så lenge vi får pusset opp noe i leiligheten og har prosjekter på gang, er vi fornøyde. Siden vi begge har kontorjobber, merker vi veldig behovet for å ha et eller annet på gang hvor vi får vært kreative og brukt kroppen litt også. Så ja, oppussing av et eller annet vil det alltid være hos oss, avslutter hun og legger til at de forhåpentligvis vil ha samme innstilling i fremtiden med litt større prosjekter også.

Maloku og Topallaj har tidligere vært åpen om at begge familiene deres flyktet fra krigen i Kosovo på 90-tallet. De tenkte derfor at å vinne «Sommerhytta» ville være en fantastisk mulighet til å gi tilbake til familiene, og vise de hvor takknemlige de er for å ha kommet hit.

– Det var egentlig veldig tilfeldig at vi endte opp i verdens best land, har Maloku sagt i et intervju til TV 2 tidligere.

Fikk pengedonasjoner til kjøp av hytte

Dessverre ble det ingen hytte på paret etter deltakelsen i «Sommerhytta». Det var det imidlertid ikke bare paret selv som syntes var leit. Kompisen Jørgen Norsted opprettet nemlig en Spleis-aksjon kort tid etter tapet.

Norsted fortalte den gang at han opprettet en Spleis-aksjon for å hjelpe dem til å kjøpe hytta selv.

– Jeg startet denne innsamlingen fordi jeg synes at Arber og Esra er gode og varme mennesker som fortjener det beste av det beste, sa Norsted til God kveld Norge.

Paret innrømmet at de syntes det var en rar situasjon å være i, men at pengene som ble donert omsider skulle gå til kjøp av hytte.

– Vi har bestemt oss for at pengene er øremerket til hytte, uansett. Selv om vi er i en etableringsfase og trenger leilighet først, så blir det feil om pengene går til noe annet enn det folk har gitt det til, sa paret til God kveld Norge om Spleis-aksjonen.