The Athletic: Barcelona truer med rettslige skritt mot De Jong-kontrakt

Barcelona-styret skal ha bedt Frenkie de Jong om å annullere hans kontrakt fra 2020. De mener den inneholder ulovlige detaljer, skriver The Athletic.

De Jong ble i 2019 klar for den spanske storklubben fra Ajax, men i 2020 forlenget han den kontrakten med ytterligere to år til 2026.

Den kontrakten ble signert av det tidligere styret i klubben som var ledet av Josep Bartomeu, før de gikk av i oktober 2020.

Det nåværende Barcelona-styret mener det gamle styret involverte ulovlige detaljer i den kontrakten, og har bedt nederlenderen om å annullere den for å gå tilbake til de opprinnelige betingelsene fra kontrakten i 2019, opplyser The Athletic.

Hevder ingenting ulovlig skjedde

De sendte i midten av juli et brev til de Jong der de informerte ham om at de er i stand til å innlede en straffesak for å fastslå hva som skjedde da kontrakten ble signert, og for å finne ut hvem som hadde ansvaret.

Magasinet skriver videre at det gamle styret er overbevist om at kontrakten fra 2020 er gyldig og at ikke foregikk noe ulovlig.

De Jong har gjennom sommeren blitt koblet til Manchester United, men til tross for at Premier League-klubben har fått et bud akseptert ønsker ikke de Jong overgangen.

Den spanske klubben trenger sårt midler til å registrere spillere foran den kommende sesongen. De har hentet inne flere store stjerner, blant andre Robert Lewandowski.

Trenger penger

Evgenij Levstjenko, som er styreleder i den nederlandske spillerforeningen, har gått hardt ut mot Barcelona og mener klubben «forsøker å presse» de Jong ut av klubben, noe Barcelona-president Joan Laporta benekter.

Nederlenderen har spilt flere kamper i sesongoppkjøringen. Han scoret ett mål i søndagens 6-0-seier over mexicanske Pumas.

Barcelona serieåpner hjemme mot Rayo Vallecano til helgen.

TIL UNITED?: Marko Arnautovic. Foto: Lisi Niesner

United med overraskende Arnautovic-fremstøt – agenten bekrefter bud

Søndag dukket flere troverdige medier opp med meldinger om at Manchester United er interesserte i Marko Arnautovic. Agenten har bekreftet bud på spilleren.

Danijel Arnautović, som også er angrepsspillerens bror, fortalte søndag kveld til østerrikske Kurier Sport at Bologna har mottatt et bud fra en «velkjent klubb».

– Det stemmer at det har kommet et bud fra en velkjent klubb. Jeg er i kontakt med Bologna for å se om det kan la seg gjøre, sa han.

Både engelske og italienske medier, deriblant The Athletic og Sky Italia , meldte søndag ettermiddag at Arnautović skal være høyinteressant for den engelske storklubben. Erik ten Hag har god kjennskap til østerrikeren fra deres tid sammen i Twente.

Arnautovic har også en lang fortid fra Premier League. Fra 2013 til 2019 scoret 33-åringen 22 og 21 mål for henholdsvis Stoke (2013-2017) og West Ham (2017-2019).

Manchester United gikk søndag på et sviende 1-2-tap hjemme mot Brighton i lagets første Premier League-kamp for sesongen.

