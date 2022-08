Svenskene heller mot høyre

Søndag 11. september er det Riksdagsvalg i Sverige. Nå er meningsmålerne tilbake fra ferie, og den borgerlige blokken har økt sitt forsprang en smule i løpet av sommeren.

De blå partiene ligger 2,2 prosentpoeng foran den rødgrønne blokken. Det viser TV 2s snittmåling, utarbeidet av valganalytiker Terje Sørensen.

– Det er ingen tvil om at dette blir veldig jevnt, sier Sørensen.

Som den neste tabellen viser er bevegelsene for hvert av partiene liten, sammenlignet med valget i 2018.

Forvirret? Her er de svenske partiene på to minutter.

Størst utslag opplever Annie Lööf og Centerpartiet (C), som har skiftet side siden sist.

Liberalerna var i likhet med Centerpartiet med på å støtte Magdalena Andersson (S) som Sveriges nye statsminister i fjor. Men nå har partiet endret kurs.

– Det kostet dem dyrt på målingene og siden har partiet vært tydelige på at de hører hjemme på den borgerlig siden, sier Sørensen.

– Liberalernas fremgang i sommer er den viktigste forklaringen på at borgerlig side har styrket seg litt.

Kampen mot sperregrensen kan avgjøre

Akkurat som i Norge har Sverige en sperregrense på fire prosent. Dette kan bli helt avgjørende for hvem som får flertall i september.

– Miljøpartiet, Liberalerna og kanskje Kristdeomkraterna står alle i fare for å havne under fire prosent, sier Sørensen.

Hvis ett av partiene faller under grensen vil det være ødeleggende for blokken de tilhører. Da må partiet enten karre seg over grensen, eller håpe at et parti på motsatt side faller under.

– Det blir nesten som en fotballkamp. Faller et parti under er det 1-0. Faller et parti på motsatt side også under, utlignes forskjellen.

Drama uansett

Selv om borgerlig side skulle bli størst under valget i september er det uklart hvordan vinnerne skal danne regjering. Forholdet til landets tredje største parti, Sverigedemokraterna (SD), er fortsatt vanskelig. Også for de borgerlige partiene.

– Jeg tror SD har lært en del og kan være villig til å være fødselshjelper for en regjering de selv ikke er del av, sier Sørensen.

– De er blitt litt mer «stuerene». Husk at de ligger litt dårligere an på meningsmålingene sammenlignet med 2018.