Krever at Regjeringen legger frem tidsplan

Mandag var Regjeringen i møter med Stortingets parlamentariske ledere og fagforbundene, uten at det ble lagt frem nye, konkrete tiltak knyttet til strømkrisen.

Regjeringen, LO og NHO forteller etter sitt møte at partene er enige om tre ting: Trygge forsyningssikkerheten i Norge, ha gode støtteordninger for husholdningene og se på tiltak for bedriftene.

Samtidig sier Høyre nei til å kalle inn til ekstraordinært storting, og dermed er det ikke flertall for å gjøre dette nå.

Stortinget kan likevel komme til å bli kalt inn snart.

Stortingspresident Masud Gharahkani forteller at presidentskapet tirsdag i neste uke vil avgjøre om det er behov for dette.

– I det møtet vi hadde med de parlamentariske lederne, etterlyste de en tidsplan fra Regjeringen på de ulike tiltakene. Det er det presidentskapet nå etterlyser, at Regjeringen i løpet av en ukes tid kommer med en tidsplan. Basert på den vil vi vurdere om det er behov for å ha et møte i Stortinget, sier Gharahkani til TV 2.