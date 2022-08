Legevakten ville ikke undersøke Anne Elisabeth (97): – Ble sinna

FORSLÅTT: Det tok et og et halvt døgn fra Anne Elisabeth Bentsen (97) falt og slo hodet, til hun fikk undersøkelse av lege. Foto: Privat

Klokken halv ett natt til lørdag ble Linda Bentsen (51) kontaktet av bestemorens sykehjem i Grimstad, som nærmeste pårørende og verge.

Bestemoren, Anne Elisabeth Bentsen (97), har demens og hadde falt og slått seg hardt. Hun var hoven, blå og forslått i ansiktet.

Barnebarnet sier hun ble sjokkert over hvordan de ble møtt da de kontaktet legevakta.

– Føltes som at hun ikke er så viktig

De ansatte på sykehjemmet ringte legevakta i Arendal etter fallet. Via telefon fikk de beskjed om å legge kompress på skaden, og gi 97-åringen morfin mot smertene.

Legevakta mente det ikke var tilstrekkelig behov for å undersøke Bentsen nærmere.

– Vi følte det var fordi hun er dement og gammel. Legevakta mente det ikke var nødvendig å ta bilder av hodet, men det ville de gjort med en 10-åring eller 50-åring, sier barnebarn og verge, Linda Bentsen, til TV 2.

– Det føltes som at hun ikke er så viktig fordi hun er gammel, fortsetter hun.

Legevakta i Arendal mener skadene til 97-åringen var mer omfattende enn de først fikk informasjon om via telefon. Les hele svaret fra legevakta lenger ned i artikkelen.

BEKYMRET: Linda Bentsen opplevde det som utrygt at legevakta først ikke ville undersøke bestemoren. Foto: Privat

For Bentsen ble usikkerheten og bekymringen for bestemoren det verste med det hele. Hun forteller om en natt med lite søvn.

– Jeg var sikker på at de kom til å ringe og si at hun var død i løpet av den natta, fordi hun nylig hadde hatt behov for oksygentilførsel, og nå også måtte få morfin, sier hun.

– Ble sinna

Bekymringen dempet seg litt da Bentsen var i kontakt med sykehjemmet dagen etter. Bestemoren var i relativt god form.

Søndag besøkte Bentsen selv sykehjemmet. Da hadde hevelsene i ansiktet gått noe ned, men var likevel av betydelig størrelse. Bestemoren klagde også over prikking i hodet.

Sammen med ansatte på sykehjemmet ringte hun igjen legevakta, hvor de på nytt opplevde å bli avvist. Bentsen forteller at hun måtte mase seg frem til at en lege til slutt tok turen til sykehjemmet.

– Jeg ble sinna over at det ikke ble tatt mer alvorlig. Det likte jeg ikke som pårørende, sier hun.

VILLE IKKE UNDERSØKE: Legevakta mente det ikke var nødvendig å undersøke Anne Elisabeth Bentsen etter fallet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Mener sykehjemmet underdrev

TV 2 har snakket med legen som undersøkte Bentsen på sykehjemmet. Hun forteller at hun mener skadene til Bentsen var mer omfattende enn hva legevakta ble fortalt natt til lørdag.

Bentsen hadde ifølge legen blåmerker rundt øynene, som kan være tegn på brudd i ansiktet. Hun hadde også blødninger og hevelser flere steder i ansiktet enn legevakta ble fortalt, sier legen.

– Men det var ingen umiddelbar fare medisinsk sett. Hun var i god allmenntilstand, og pratet og lo under undersøkelsen.

– Sett i ettertid, burde det vært tatt CT tidligere?

– Ut fra det vi hadde informasjon om på fredag er det vanskelig for en lege å vurdere det over telefon. Hadde de fått info om blåmerker rundt øynene, så hadde de reagert med en gang.

Hadde blødningshevelse

Underveis i undersøkelsen av 97-åringen måtte legen reise videre, da hun fikk et nødanrop. Hun bestilte da en ambulanse som kunne frakte Bentsen til sykehus for videre undersøkelser, etter ønske fra hennes pårørende.

HJERNEBLØDNING: Anne Elisabeth Bentsen pådro seg både ytre skader og hjerneblødning i fallet. Foto: Privat

Hun mener likevel at behovet ikke var akutt, da Bentsens allmenntilstand var god, og fallet hadde skjedd for to dager siden.

På sykehuset ble det tatt CT av hodet hennes.

Den viste ingen brudd, men at hun hadde fått en blødningshevelse som følge av fallet.

Slike blødninger skal lege seg selv.

Etterlyser beklagelse

Nå etterlyser likevel Bentsen en beklagelse for måten bestemoren ble behandlet.

– Det gjør at min tillit til legevakta svekkes, sier hun.

Legen forteller på vegne av legevakta at de er ydmyke for pårørendes opplevelser med dem.

– Vi kan alltids beklage at det ikke ble gjort noe på fredagen, men vi fikk ikke fullt bilde av hva som hadde skjedd, så det er en vanskelig situasjon dette her, sier hun.

– Ville dere behandlet henvendelsene annerledes om det hadde vært en 10-åring eller 50-åring som falt?

– Det er vanskelig å svare på når det ikke var jeg som tok imot den telefonen og fikk opplysningene. Jeg tar alle pasienter like alvorlig.

Sykehjemmet ikke enig

Janne Anett Bjelland, avdelingsleder for Frivolltun bo- og omsorgssenter, er ikke enig med legevakta i at deres ansatte ikke ga tilstrekkelig informasjon.

– Dette stemmer ikke overens med våre opplysninger, skriver hun i en e-post til TV 2.

– Hvordan opplevde dere kontakten med legevakta?

– De (ansatte red.anm.) var i kontakt med legevakt lørdag to ganger – legevakten ønsket ikke å ta tilsyn – ny kontakt ble opprettet søndag hvor hun da fikk tilsyn.

Bjelland skriver at de rutinemessig har skrevet avvik på hendelsen.