Engelske aviser mener Haaland ga Ronaldo lærepenge: – Umiddelbar karma

Lyseblå ekstase, rød fortvilelse.

En feirende Erling Braut Haaland, en hoderystende Cristiano Ronaldo.

Slik kan reaksjonene i engelske aviser oppsummeres etter sesongens første Premier League-runde.

«That's Haal you do it, Ron», skriver tabloidavisen The Sun på sin forside med et bilde av Haaland og Ronaldo, og mener at nordmannen ga portugiseren en lærepenge.

Ordspillene fortsetter på baksiden av avisen: «Hell of a job», skriver de om United etter manager Erik ten Hags uttalelse om at han har en «helvetes jobb» foran seg med å snu United-skuten. «Haal of a job», står det om Haaland, som «slo knockout» på West Ham med to mål.

«Skrekkelig», «sjokkerende» og «inkompetent» er noen av ordene som tas i bruk av avisens Manchester United-korrespondent Neil Custis.

«Gud hjelpe resten av dem», skriver sjefsskribent Dave Kidd om Manchester Citys Premier League-konkurrenter etter Haalands drømmestart.

– Bare så ekstrem

De mest profilerte skribentene i den anerkjente avisen The Guardian spiller også opp kontrasten mellom United-smellen og Haaland-smellet.

Jonathan Wilson kaller United-søndagen en av de mest nedslående ettermiddagene i klubbens nyere historie, og mener 1-2-tapet mot Brighton fjernet det som fantes av optimisme rundt laget før seriestarten.

Barney Ronay sammenligner på sin side Haaland med en tungvektsbokser: «Han skiller seg fra de ekstreme teknikerne rundt seg. Men styrkene hans er bare så ekstreme i slike øyeblikk. Å redusere kampene til disse løpene, disse vinklene, disse duellene der han i praksis er ustoppelig, er hvordan han kommer til å lykkes».

The Times har et bilde av en uimponert Ronaldo på United-benken på forsiden av sitt sportsbilag med overskriften «hvorfor skal jeg bli for dette?»

«Riktig manager, men feil tropp og eiere», skriver fotballskribent Henry Winter i avisen.

Ronaldo har gitt klart uttrykk for at han ønsker å forlate klubben. Haaland, derimot, er kommet for å bli. Og for å dyrke et partnerskap med playmaker Kevin de Bruyne som fikk en svært lovende start i Premier League.

«Det mest destruktive partnerskapet i europeisk fotball», mener The Times' sportsskribent Matt Dickinson at den norsk-belgiske duoen kan bli.

– Karma

«Sjokkerende og katastrofalt», skriver The Daily Telegraph på sin sportsforside om Manchester United.

«… men umiddelbar karma for Citys nye gutt», fortsetter de om Haaland med et bilde av jærbuens feiring i lotusstilling.

På innsiden av avisen handler United-overskriftene om kaptein Harry Maguires uttalelse om at seriestarten var som «et mareritt».

Haaland beskrives i helt andre ordelag av fotballjournalist Matt Law: «Nådeløse Haaland» sendte en «skremmende nordisk advarsel til Citys rivaler».

«Citys motstandere kommer ikke bare til å gå lei av synet av at han mediterer på banen. Man føler på seg at de kommer til å slite med å hindre Kevin de Bruyne i å sette opp Haaland gang på gang denne sesongen», skriver Law.

Haaland får pryde både forsiden og baksiden på Daily Mail alene: «Vær redd, vær veldig redd!», skriver avisen, som mener den «sensasjonelle» nordmannen med sine to mål sendte ut en «illevarslende advarsel» til konkurrentene.

SJOKKBØLGER: Engelsk presse mener Erling Braut Haaland skremmer konkurrentene etter drømmestarten. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / TV 2

Illevarslende var også Manchester Uniteds prestasjon, som er tema på forsiden av Daily Mails sportsbilag. «Velkommen til Manchester», skriver avisen om manager Erik ten Hag.

«Desperate United ble buet av banen etter forferdelig forestilling», skriver Daily Mail.

«Ten Hag må skape et mirakel», skriver fotballredaktør Ian Ladyman.

I den andre enden av skalaen finner vi sjefsskribent Martin Samuels hyllest av Haaland:

«Mannen som kan gjøre City nær uslåelige», skriver han og mener at med «mer av dette vil Haaland gjøre tittelkampen til en parademarsj».

– Null av ti

Daily Mirror leker seg også med kontrasten mellom Haaland og Ronaldo på sin sportsforside.

«Dobbel», skriver de om Haaland.

«Trøbbel», fortsetter de om Ronaldo med en referanse til Erik ten Hags avgjørelse om å starte med portugiseren på benken i 1-2-tapet mot Brighton.

«Null av ti», er avisens dom over United-prestasjonen.

«Fansen har fått en ny helt», skriver sjefsskribent John Cross om Haaland.

Han mener de to målene i Premier League-debut om mange år kommer til å bli sett tilbake på som «øyeblikket da Haaland introduserte seg for Premier League».

«Han ser skreddersydd ut for engelsk fotball med sin kraft, bevegelser og kliniske avslutninger», skriver han.