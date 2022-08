Petter Nyquist med ny dokumentarserie på TV 2

I «Petter og overleverne» følger Petter Nyquist (44) fire mennesker som har opplevd alvorlige kriminelle handlinger. Målet er å vise at det finnes en vei ut.

Petter Nyquist ble først kjent som «Petter uteligger» i 2016. Siden har han tatt med TV 2-seerne på turer og bak murene i Halden fengsel. Nå berører han igjen en alvorlig tematikk i ny dokumentarserie, «Petter og overleverne».

Se video øverst i artikkelen.

– Igjen har Petter og produksjonsselskapet Teddy TV klart å skape en varm, nær og ikke minst viktig dokumentarserie om fire sterke og modige mennesker som alle har et budskap, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, i en pressemelding.

OVERLEVENDE: Angelica, Lars, Kine og Cathrine er overlevere av alvorlig kriminelle handlinger. Foto: TV 2

Fire mennesker – fire historier

I Petter og overleverne følger Nyquist Angelica, Lars, Kine og Cathrine tett i deres hverdagsliv. De er overlevere av alvorlig kriminelle handlinger. Felles er målet om å ta tilbake livene sine.

– Serien belyser en utrolig viktig tematikk som er nødvendig å sette fokus på. Vold og overgrep rammer flere enn vi tror og mange lever i etterkant med alvorlige traumer som kan prege dem resten av livet, sier Petter Nyquist til TV 2.

Han forklarer at fokuset i serien er på menneskene, og ikke på detaljene rundt det de har opplevd. Og understreker at det er viktig for dem å bli sett på som overlevere, og ikke som ofre. Dette er blant mange av temaene dokumentarskaperen berører.

Angelica og Lars ble begge utsatt for grove overgrep som barn. I dag jobber de med ettervirkningene av dette.

– Under arbeidet med de tidligere dokumentarseriene jeg har laget, har jeg møtt mange mennesker som har opplevd en barndom preget av vold og overgrep, forteller Nyquist. Han fortsetter:

– Det er et alvorlig tema og omfanget er dessverre stort. Derfor er det viktig å belyse hvordan slike hendelser kan prege et menneske sitt liv, forteller Nyquist til TV 2

ETTERVIRKNINGER: Petter Nyquist får blant annet bli med Angelica til tannlegen, noe hun opplever som utrolig vanskelig. Foto: TV 2

Lars har først i voksen alder begynt å ta tak i det som skjedde.

– For menn er det ekstremt tabubelagt og for Lars tok det nesten 40 år før han turte å snakke om det åpenlyst. Tenk deg å holde noe sånt skjult i alle årene og hvordan det har preget hverdagen hans? Og Lars er dessverre ikke alene, for det finnes ekstremt mange mørke tall.

ÅPNER OPP: Det tok 40 år før Lars klarte å snakke om det han har opplevd. Foto: TV 2

Nyquist møter også Kine og Catrine. Kine ble utsatt for grov vold av sin samboer.

Cathrine ble selv skutt og er en av de som overlevde angrepet på Utøya i 2011, men hun mistet søsteren sin.

De to bruker sine erfaringer til å hjelpe andre mennesker i lignende situasjoner.

MISTET SØSTEREN: Cathrine mistet søsteren sin da de var på Utøya i 2011. Foto: TV 2

Vil hjelpe andre

Dokumentarskaperen ønsker å se nærmere på hvordan menneskene som er utsatt for disse handlingene klarer å leve livene sine videre.

– For de fire jeg har fulgt, uavhengig av hva de har opplevd, hjelper det å prate om det de har gjennomgått. Det er viktig å snakke om disse tingene, og å vise at det finnes hjelp.

VOLD: Kine opplevde vold i nære relasjoner. Foto: TV 2

Til tross for den tunge tematikken, vises også mange lyspunkter underveis i serien. Han understreker nettopp dette med hjelp som motivasjon for seriens skapelse, og han håper at historiene kan bidra.

– For mange er veien tilbake vanskelig og utfordrende. Det er mange som går i mørket, og som ikke ser muligheter eller håp. Cathrine, Lars, Kine og Angelica sine historier viser at det finnes håp, og jeg tror at deres historier kan være med på å underbygge dette.

– Hva ønsker du at seeren vil sitte igjen med?

– Håp. Jeg føler at vi har klart å vise at det finnes håp. Hvis en som ser på har opplevd, eller opplever noe lignende, håper jeg at serien kan være en hjelp til å ta tak. Det er hjelp å få, sier Petter Nyquist til TV 2.

PREMIERE: Petter og overleverne har premiere på TV 2 og TV 2 play 1. september. Foto: TV 2

«Petter og overleverne» starter på TV 2 og TV 2 Play 1. september.