HBO-storsatsning: – Litt for mange sexscener

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er knyttet store forventninger til Game of Thrones-forløperen, og skuespilleren lover at det ikke vil skorte på sexen.

Matt Smith (39) er aktuell i rollen som dragerytter-prins Daemon Targaryen i Game of Thrones-forløperen «House of the Dragon».

Serien er høstens storsatsning fra HBO, og hver av de totalt 10 episodene har et budsjett på under 20 millioner dollar får bransjebladet Variety opplyst.

Smith er dog ikke ukjent med forventningspress knyttet til en rolle, da han tidligere har spilt både den elskede «Doctor Who», og portrettert prins Philip i «The Crown».

«En stor jævla bok»

Til Rolling Stone UK uttrykker han et sterkt håp og ønske om at GoT-fansen vil like det nye tilskuddet til universet, som har premiere 21. august.

– Åpenbart står du på arven til en serie som hadde en stor innvirkning på folk. Og du kommer aldri til å være i stand til å gjenskape det, sier Smith og legger til:

– Det er litt som å spille i et band: du må fremføre hitene, men også håpe at det andre albumet leverer noe som beveger narrativet fremover.

Serien er basert på George R.R Martins bok «Fire & Blood» som finner sted 200 år før GoT, og tar for seg Targaryen-klanens kamp om makten og deres drager.

Smith erkjenner til magasinet at han ikke har lest hele boken, som han omtaler som «en stor jævla bok».

Men han er fan av TV-serien, og får derfor spørsmål om den mye omtalte slutten.

– Den plagde meg ikke, jeg likte det, sier han om finaleepisoden.

For mange soveromsscener

Det har blitt flere oppslag rundt sex- og nakenscener i GoT. Smith hinter til at det ikke blir mindre av dette i «House of the Dragon».

– Du spør deg selv: «trenger vi en til sexscene?», og de svarer: «Ja, det gjør vi», sier han og utdyper:

– Jeg tror man må spørre seg selv, «hva gjør du?» Representerer du bøkene, eller utvanner du bøkene for å representere tiden vi lever i?

– Jeg tror faktisk det er din jobb å representere bøkene sannferdig, slik de ble skrevet, sier Smith.

Han får så spørsmål fra Rolling Stone-journalisten om hans karakter, Daemon, har mange scener hvor han deler seng med andre.

– Ja. Litt for mange, hvis du spør meg, sier han og ler.

Slitsom sveis

Men også kostymet bød på litt undring hos skuespilleren under den 10-måneders lange innspillingen.

SLITSOMT: Den platinablonde manken krevde mye arbeid. Foto: HBO

Hver arbeidsdag ble det nemlig brukt en time og et kvarter for å få på den platinablonde parykken som karakteriserer Targaryen-huset.

– Det ser bra ut, men det er en pest og en plage. Åpenbart er Targaryene kjent for deres blonde hår, men kan vi ikke bare gi dem noen striper?