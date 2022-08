Da Lena Kristin Olaisen Engvik (33) fikk beskjed om at noen av sauene hennes stod fast i fjellet, måtte hun jobbe med å holde hodet kaldt.

Lørdag ettermiddag ble sauebonde Lena Kristin Olaisen Engvik (33) oppringt av en turgåer som mente at tre av sauene hennes så ut til å sitte fast på en bratt fjellhylle.

Engvik og sauene holder til på Rebbenesøy i Troms og Finnmark.

Med 50 meter svært ulendt terreng rett nedenfor fjellhylla, var det en skremt søye med hennes to lam som ikke turte å hoppe opp igjen.

Redningsaksjonen for å få dem ned igjen ble en langvarig og luftig affære for Engvik og hennes hjelpere.

Måtte klatre

– Det var ikke noe annet å gjøre enn å dra opp og se, sier Engvik til TV 2.

Hun fikk med seg fire medhjelpere, og de tok fatt på de over 500 høydemetrene fra veien og opp til fjellhylla.

De hadde omtrentlige koordinater på hvor sauene befant seg, og valgte å splitte lag for å treffe på dem så fort som mulig.

– Jeg valgte å gå nedenfra og opp en skråning, men det var mye stein og ble en klatretur, sier Engvik.

Slitne og sultne

Omsider fikk hun øye på sauene, som bar preg av å ha stått fast en god stund.

– Jeg kom så nært at jeg møtte blikket til sauen. Hadde hun pratet så hadde hun sagt: «Det var faen meg på tide at du er her», sier Engvik.

REDDE: Sauene hadde tråkket ned gresset rundt seg, og hadde ifølge Engvik prøvd å hoppe opp igjen der de gikk ned, uten hell. Foto: Privat

Spesielt moren bar preg av å ha gått lenge uten mat og drikke, sannsynligvis flere dager.

– Jeg vil tro at det ikke hadde vært så mye dyr igjen hvis de hadde stått særlig lengre.

– Fikk uante krefter

Så startet prosessen med å få reddet sauene i trygghet. Å få dem ned under fjellhylla var ikke et alternativ, og det var også for krevende å redde dem ut sidelengs.

Den eneste muligheten var å heise dem opp igjen samme vei som de kom seg ned.

Følget til Engvik heiste et tau ned til henne for å hjelpe henne opp på fjellhylla, før hun måtte feste tauet rundt en og en sau for å få heist dem opp.

– Det er ikke bare bare når de veier 60-70 kilo, men vi fikk uante krefter når det stod om liv, forteller Engvik.

BRATT: Det ble en krevende oppgave å få sauene vekk fra det bratte området. Foto: Privat

Heldigvis var de to lammene fortsatt relativt små, og veide ikke mer enn 20-25 kilo, men også de kunne utgjøre en risiko.

– Et lam kan bli skremt og hoppe ut, og i verste fall så både den og jeg farer ut. Det gjelder å holde hodet kaldt.

Syv timers aksjon

Da sauene omsider var på trygg grunn, var de ifølge Engvik sultne og litt slitne, men kom seg raskt i form igjen.

– De begynte å beite på det som var av lyngkvister og annet da de kom opp, og gikk mer og mer selv oppover, sier Engvik.



Hun var spesielt lettet over å se at søya hadde det bra.

– Jeg senket skuldrene noen millioner hakk da jeg så at hun var i grei fysisk form, selv om hun var litt utsultet.

Engvik så til at sauene fant tilbake til de andre, før hun klokken halv fire på morgenen kunne sette snuta hjemover etter en syvtimers redningsaksjon.