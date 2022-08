Penis-tabbe spolerte drømmen: – Følte meg forferdelig

FLAU: Alberto Nonino skammer seg over hendelsen som skjedde under U20-VM. Foto: Skjermdump Instagram

Den italienske U20-tikampmesteren startet forrykende på 400m, men fikk et uventet problem og avsluttet sist i mål.

Grunnen: Nonino måtte stoppe flere ganger fordi penisen gjentatte ganger falt utenfor shortsen.

I etterkant har 18-åringen postet en Instagram-story om hvordan han opplevde hendelsen.

– Jeg prøver å le av det nå, men rett etter at det skjedde følte jeg meg forferdelig. Jeg er takknemlig over vennene mine og familien for at de hjalp meg med å komme over det, skriver han.

Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombia). Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino (18 años), por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) August 3, 2022

Da løperne nærmet seg det siste hjørnet, kunne man se på TV-bildene at utøveren, i mangel på undertøy, måtte bruke ekstra krefter på å dra ned shortsen og rette opp utstyret.

Det resulterte i en tid på 51,52 sekunder, et stykke bak resten av feltet. Sammenlagt ble det en 15. plass av 27 utøvere i tikampen som fant sted i den colombianske byen Cali.

I tillegg til 400 meter, som Nonino og hans organ ikke klarte seg så bra i, konkurrerer atletene i øvelsene 100 meter, lengdehopp, kule, høydehopp, 110 meter hekk, diskokast, spydkast, stavsprang og 1500 meter.