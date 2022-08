Ser mørkt ut for Ap - Skjæran skylder på strømkrise

Strømkrisen har skapt utfordringer for regjeringen i lang tid. Tross løfter om bedring, ligger regjeringspartiene særdeles lavt på Kantars august-måling for TV 2.

Arbeiderpartiet faller for fjerde gang på rad, og havner på 20,9 prosent.

– Det er ikke sånn vi ønsker at det skal være, sier nestleder Bjørnar Skjæran (Ap).

Skjæran innrømmer at strømkrisen er mye av grunnen til den negative utviklingen.

– Folk hadde nok ventet utålmodig på løsning utover at vi har fått på plass Europas beste strømstøtteordning. Det kommer nå, det er kompliserte greier, så det er noe vi har måttet bruke tid på.

Han tror dette igjen har skygget over annen politikk. Nestlederen lar likevel ikke dårlige målinger skygge over humøret.

– Det går ikke an å henge med hodet over dårlige målinger. Det er valget som avgjør.

Klart størst

Høyre er også denne målingen det største partiet i Norge, med god margin.

– Dette er et godt utgangspunkt for oss som har begynt å tenke på hvordan vi skal vinne kommunevalget neste år, sier partileder Erna Solberg til TV 2.

Hun støtter Skjærans teori om at strømkrisen gjør utslag på målingene.

– Det er ingen tvil om at folk er opptatt av strøm og høyere kostnader. Så må vi passe oss for alle de enkle små løsningene som i sum betyr at renten kommer til å gå opp, advarer Solberg.

Håper tiltak vil øke oppslutning

For regjeringspartner Senterpartiet går det heller ikke veien. Partiet ligger så og si på stedet hvil, fra forrige måling men det vil altså si en oppslutning på kun 6,8 prosent.

Finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad håper de nye strømtiltakene også kan gi utslag på målingene.

– Jeg synes grepene som har vært gjort de siste dagene har vært veldig viktige, sier han til TV 2, og legger til:

– Også håper jeg det gjør utslag på velgeroppslutningen.

SV mest frem

Målingens store vinner er SV, som går frem 1,6 prosentpoeng, og ender på 9,9.

– Vi tar dette som en kjempestor inspirasjon og et tegn på at folk vil ha mer rettferdighet og mer miljø, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV).