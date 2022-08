Ekspert om strømprisene: – Jeg har sluttet å tro på at det finnes et tak

– Vi ser dessverre at prisene sannsynligvis kommer til å bli enda høyere framover enn tidligere anslag, sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) på en pressekonferanse søndag.

Etter å ha fått massiv kritikk for den vedvarende strømkrisen, varslet regjeringen tre nye hastetiltak.

– Det er ingen tvil om at forventningene i markedet har steget den siste måneden. Sånn sett er det riktig å ha en høyere forventing til pris nå enn tidligere, sier strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Han mener vi risikerer en betydelig forverring av strømkrisen i vinter sammenlignet med forrige, og at særlig to faktorer blir avgjørende.

UBALANSE: Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight mener ubalansen i kraftproduksjonen i Europa får store ringvirkninger for Norge.

En fordel med høye priser

Hovedårsakene til at forventningene i markedet har steget, mener Lilleholt skyldes økte uroligheter rundt gassleveransene fra Nord Stream 1, som er rørledningene mellom Russland og Tyskland.

– Det er bekymringer rundt lave leveranser og den europeiske situasjonen smitter inn i Sør-Norge, sier Lilleholt.

I tillegg er økte priser en konsekvens av formaningene til produsentene om å spare vann.

– For å spare på vannet må produsentene sette opp prisene.

Lilleholt mener det er en fordel med høye priser nå mens strømforbruket fortsatt er på et lavt nivå. Dersom prisnivået fortsetter inn i vinteren med økt forbruk, mener han situasjonen kan bli prekær.

Les også: Dette er årsakene til de høye prisene.

TILTAK: Regjeringen var mandag i møter med LO og NHO i forbindelse med strømstøtte til bedriftene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I verste fall

Det er særlig to faktorer som kan bidra til en forverring av strømkrisen i Sør-Norge.

For det første peker Lilleholt på et scenario der Russland struper all energiflyt til Europa.

– Dersom Europa mister forsyningene fra Russland og europeiske myndigheter ikke har muligheten til å subsidiere dette, vil prisene på gå ytterligere opp, sier han.

Om naturkreftene i Norge i tillegg ikke spiller på lag, ligger det an til å bli et worst-case scenario, ifølge Lilleholt.

– Om det blir en tørr høst, vil ikke Europa få mulighet til å kjøpe vannkraft fra oss. Da vil de norske produsentene legge seg på et høyere prisnivå enn ellers i Europa, sier Lillleholt.

Han viser til at Frankrike for eksempel har skyhøye priser med en forventning om at strømmen kan komme til å koste ti kroner per kilowattime i vinter.

NEDBØR: Strømprisene avhenger av vind og nedbør. Dersom det kommer lite nedbør, produseres det mindre kraft og dermed øker produsentene prisene. Her fra Vatnedalsdammen, som er en av Nord-Europas høyeste fyllingsdammer. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Dersom Norge rammes av nedbørmangel i høst, vil det være mulig å kjøpe strøm i vinter, men det vil bli svært kostbart.

– Det vil være tilgjengelig strøm å importere fra Europa, men til en høy pris, sier analytiker Matthew Campbell, som forsker på det europeiske kraftmarkedet i det globale energiforsknings og -konsulentselskapet Wood Mackenzie, til NTB.

Så dyrt kan det bli

Ifølge Lilleholt forventer markedet en pris i vinter som ligger i overkant av det man nå ser i Sør-Norge, som er mellom tre og fire kroner per kWt.

Dersom strømkrisen forverres, mener Lilleholt at forrige vinters strømtopp på 3,95 kroner per kWt vil gruses.

– En pris på over fem kroner per kWt i vinter er et reelt worst-case scenario, sier han.

– Kan strømmen bli enda dyrere enn det også?

– Det er ikke utenkelig. Krigen i Europa er en så usikker faktor, og det er såpass ubalanse i energiproduksjonen i Europa. Jeg har sluttet å tro på at det finnes et tak. Vi har kommet i en situasjon hvor man kan tenke seg det utenkelige.

BEKYMRER: De høye strømprisene bekymrer både privatpersoner og næringslivet i Sør-Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

På den andre siden, er det flere faktorer som kan bidra til å dempe krisen.

Lilleholt viser til at Spania har lykkes med å sette et pristak på gass, som holder prisene langt under to kroner.

– Hvis andre nasjoner gjør noe tilsvarende, vil det få prisene ned i Sør-Norge. En oppstart av kjernekraft i Tyskland vil også hjelpe den norske situasjonen veldig, sier han.

Selv om kraftsituasjonen er svært utfordrende, mener regjeringen at vi ikke har nådd et så kritisk nivå nå at det går mot strømrasjonering til våren.

– Dersom vi mot formodning skulle havne i en slik situasjon, vil husholdningene skjermes, sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) søndag.

BLIR TØFT: Til tross for at regjeringen tar strømgrep, ber Terje Lien Aasland (Ap) folk om å forberede seg på en tøff høst og vinter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Slik kan du forberede deg

Mens Sør-Norge har en svært anstrengt kraftsituasjon over tid, har Nord-Norge et enormt overskudd.

– Nord-Norge har fulle vannmagasiner og har investert mye i vindkraft de siste fem årene. De vil ikke oppleve stigende priser før de begynner å tappe magasinene. Da vil prisene øke drastisk, men uansett holde seg på et mye lavere nivå enn i sør, sier Lilleholt.

For privatpersoner som er urolig over regningene som venter, mener Lilleholt at det er en enkelt måte å forberede seg på.

– Ikke se på hva strømmen kostet i fjor, men få oversikt over hva du hadde i forbruk, råder han.

Den nye strømstøtteordningen til private husholdninger dekker 90 prosent av alle kostnader over 70 øre fra september. I praksis mener Lilleholt at støtten vil være ganske lik en fastprisavtale for forbrukerne hvor strømmen koster to kroner per kWt – uavhengig av strømpris.

– For å finne ut hvor mye du må betale i måneden, kan du derfor ta fjorårets forbruk og gange det med to kroner, sier han.

Regjeringen har ikke sagt noe om hvor lenge denne konkrete strømstøtten vil vare.

– Regjeringen bør gi mer forutsigbarhet for månedene januar, februar og mars, som tross alt er den viktigste perioden, mener han.