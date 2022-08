Klæbos rumpeskade: – Må ta fram laksetålmodigheten

Forrige uke skrev TV 2 at Johannes Høsflot Klæbo sliter med en strekkskade som kan holde ham ute helt til oktober.

– Det er strekk i en sene, og ikke i en muskel. Jeg har hørt at det tar lenger tid å gro enn et beinbrudd, sier Klæbo når TV 2 møter han på Sjusjøen.

Skaden, som har blitt omtalt som en rumpeskade, er mer alvorlig enn først antatt. Klæbo risikerer å miste opptil tolv uker med normal trening.

– Jeg er litt i trening, men mindre enn jeg skulle vært. Jeg bruker mye tid i vann, og jeg har ikke fått sprunget på fem uker, sier han videre.

Johannes Høsflot Klæbo trener i basseng for å bli kvitt skaden han har pådratt seg. Foto: Privat

– Må være tålmodig

Klæbo mener det er en ny situasjon. Den femdobbelte olympiske mesteren har ikke opplevd en slik skade før. Trønderen mener det tvinger han til å være svært nøye.

– Dette er nytt for deg?

– Ja, det er det. Samtidig er det spennende også. Jeg må trene nøye og være utrolig nøyaktig med øvelsene jeg kjører hver økt, svarer han.

25-åringens tålmodighet får også kjørt seg under opptreningen.

– Jeg må nok finne fram tålmodigheten jeg har når jeg fisker med morfar. Den har jeg når jeg fisker, men ikke på noe annet. Da må jeg ta fram laksetålmodigheten, sier Klæbo.

Går framover

Trønderen har god tro på rehabiliteringsplanen som er lagt for han. Allerede ser Klæbo tegn til bedring.

– Det går framover. Foreløpig går det veldig sakte, men jeg har god tro på at øvelsene gir gode svar, melder han.

Morfar Kåre Høsflot spiller en viktig rolle for at 25-åringen skal bli skadefri

– Vi bruker gode råd fra morfar og prøver å gjøre ting riktig. Vi legger planen én uke av gangen, sier han videre.

– Skal bite godt fra meg

Selv om Klæbo er nøye i opptreningsarbeidet, føler han seg ikke trygg på at skaden ikke svekker han kommende sesong. Likevel priser han seg lykkelig over at det er et halvt år til VM i Planica.

– Føler du deg trygg på at den ikke reduserer deg?

– Nei, det kan jeg ikke være. Samtidig har man sett andre som har lyktes godt med alternativ trening. Det er lenge til VM, der håper jeg at jeg skal bite godt fra meg uansett, avslutter han til TV 2.