Regjeringen møter partene om strømkrisen

En rekke representanter fra regjeringen møter NHO og LO mandag klokken 10 til et formelt møte om de delene av næringslivet som nå ønsker hjelp til å håndtere uvanlig høye strømutgifter.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som stiller fra regjeringen.

I forkant av møtet skrev LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2 at LO og NHO jobber tett sammen med regjeringen for å utarbeide løsninger som er gode for vanlige arbeidsfolk, og som er gode for næringslivet.

– Regjeringens strømpakke er historisk og hjelper. Den treffer bredt og den er effektiv, men vi må gjøre mer. LO støtter derfor en styrking av dagens strømpakke, sier Følsvik.



Saken oppdateres.