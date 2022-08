Kvinne (45) holdt på å dø under sex – lå i spesiell stilling

Det holdt på å gå forferdelig galt under hyrdestunden.

NÆR DØDEN-OPPLEVELSE: En 45 år gammel kvinne fra Mississippi holdt nesten på å dø da hun fikk sterke smerter i brystet under en orgasme. Her er røntgenbildet av kvinnens bryst og hovedpulsåre. Foto: American Journal of Case Reports

En 45-årig kvinne fra Mississippi hadde sex med mannen sin da hun plutselig merket et «pop» i brystet under en orgasme.

Kvinnen ble siden hastet til sykehuset med kraftige, stikkende smerter, som hun beskrev som «10/10». Hun var også rammet av kvalme og kortpustethet.

Ifølge forskningstidsskriftet American Journal of Case Reports hadde 45-åringen under orgasmen, ligget i en stilling med beina presset mot brystet, da hun begynte å merke smerter i brystet.

Lekkasje i hovedpulsåren

På sykehuset ble det påvist at kvinnen hadde en lekkasje i aortaen, hovedpulsåren, etter samleiet. Det ble funnet at hun hadde et alarmerende høyt blodtrykk som målte 220/140.

120/80 regnes som et godt blodtrykk for voksne, ifølge FHI.

45-åringen fikk siden morfin og fentanyl for å lindre smertene.

FARLIG AKT: Den amerikanske kvinnen hadde sex med mannen sin da hun kjente sterke smerter i brystet. Foto: Colourbox

Nær døden

Legene gjorde flere undersøkelser av Mississippi-kvinnen. EKG-en viste at hovedpulsåren hennes hadde fått en skade.

Amerikaneren ble diagnostisert med akutt arteriell tortuosity syndrom, en livstruende tilstand. Videre hadde hun fått det legene kalte intramuralt hematom, som kan forårsake at hovedpulsåren revner.

Ubehandlet kan tilstanden føre til død.

Tok ikke medisiner

I forskningstidsskriftet kommer det også frem at kvinnen hadde en sykehistorie med høyt blodtrykk og hadde fått utskrevet medisiner tidligere, som hun for øvrig ikke hadde tatt på over ett år.

Hun hadde også røyket mellom seks og syv sigaretter om dagen i 17 år.

Etter tre dager ble 45-åringen utskrevet fra sykehuset.