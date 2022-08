VIL FJERNE AVGIFTER: Sylvi Listhaug og Frp varsler at partiet vil fremme ni forslag til strømtiltak. Foto: Per Haugen / TV 2

Mandag morgen sitter representanter for partiene på Stortinget i et krisemøte med olje- og energiminister Terje Aasland om strømsituasjonen.

På vei inn gjorde Sylvi Listhaug det klart at Frp går til møtet med en viss skepsis.

– Vi har lave forventninger. Vi har vært vitne til en handlingslammet regjering i ett år, som ikke har evnet å håndtere denne strømkrisen, sier Listhaug til TV 2.

– Derfor forventer Frp at det innkalles til et ekstraordinært storting, legger hun til.

Frp vil ha makspris

Frp vil ifølge Listhaug fremme ni forslag for å få på plass en makspris, fjerne avgifter og ta kontroll på krafteksporten.

– Vi kan ikke leve med at nordmenn må betale disse prisene for strøm over tid. Og det kommer på toppen av drivstoffpriser, matpriser, rentene øker, folk blir skviset fra alle kanter. Nå er det på tide å ta ordentlig grep, sier Listhaug.

Rødt ønsker også makspris for alle, både husholdninger og næringslivet, forteller Bjørnar Moxnes på vei inn til møtet.

ØNSKER TILTAK: Men Sveinung Rotevatn er imot makspris. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Sveinung Rotevatn i Venstre er glad for at Regjeringen viser vilje til å øke støtten til husholdninger og innføre støtte til næringslivet.

– Nå antyder statsministeren at han vil jobbe med en eller annen ordning for bedrifter, men det er veldig vagt foreløpig, så det er en av tingene vi kommer til å stille spørsmål ved, sier Rotevatn før møtet.

– Vi kommer også til å stille spørsmål ved om det ikke nå er på tide å gi mer støtte til at folk kan gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Etterisolere husene sine, installere varmepumpe, installere solceller og gjøre det en kan for å få mer fornybar energi inn i systemet og kutte strømforbruket der det er sløsing med strømmen. Da bør folk få støtte til å gjøre nettopp det.

Venstre er imot makspris

Venstre er imidlertid ikke enig med Frp i at makspris er veien å gå.

– Vi er for å gi støtte til både husholdninger og næringsliv, men en makspris har vi ikke gått inn for. Det er flere grunner til det. Den viktigste er at hvis du har en makspris, vil det ikke lenger være en grunn for noen i næringslivet eller andre til å spare på strøm eller kutte strømforbruket. Da kan vi i verste fall risikere å måtte koble ut og få blackouts dersom man har for lite strøm tilgjengelig.

– Vi er for å gi støtte, og det er det viktig å gjøre, men en makspris tror vi er uklokt. Vi skal være klar over at vi er i en situasjon fremover mot vinteren hvor det er en risiko for at vi havner i en rasjoneringssituasjon, på grunn av krigen, på grunn av gasspriser, på grunn av lite regn og lav magasinfylling.

Høyre er også imot makspris.

Ekspert imot makspris

Disse to partiene får støtte av strømekspert Gert Ove Mollestad, som er redaktør i Montel. Han mener at makspris vil være uklokt.

– En strømstøtte til husholdningene er absolutt på sin plass, for vi har nå de høyeste prisene som markedet har sett siden det ble opprettet. Men å innføre en makspris er ganske mye mer problematisk, for det er viktig å opprettholde det signalet som høye priser gir, innleder Mollestad.

– Faren med en makspris er at folk vil bruke like mye strøm framover som de har gjort til nå, og konsekvensen av det er at vi kan gå tom for vann til våren. Dit vil vi ikke komme.