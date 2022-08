Fotballryktene: – United-fansen raser etter Arnautovic-bud

Erik Ten Hag skal ønske å forsterke angrepet med Marko Arnautovic. Det får fansens til å reagere. Her er mandagens fotballrykter!

Leicester og Southampton jakter engelske Callum Hudson-Odoi, etter at 21-åringen har bedt Chelsea om å forlate klubben på lån, skriver The Guardian.

Borussia Dortmund skal også være interessert i kantspilleren, melder Daily Mail.

Manchester United skal ha kommet med et bud på tidligere West Ham-spiss Marko Arnautovic, ifølge samme nettsted.

Det har fått fansen til å rase skriver avisen, som henviser til flere Twitter-meldinger fra supportere. Grunnen skal være 33-åringens kontroverser utenfor banen.

Østerrikeren blir blant annet anklaget for å være en rasist, etter en målfeiring i fjorårets EM i 3-1-seieren over Nord-Makedonia. I etterkant har den nåværende Bologna-spissen avslått dette.

Danijel Arnautović, som også er angrepsspillerens bror, fortalte søndag kveld til østerrikske Kurier Sport at Bologna har mottatt et bud fra en «velkjent klubb».

– Det stemmer at det har kommet et bud fra en velkjent klubb. Jeg er i kontakt med Bologna for å se om det kan la seg gjøre, sa han.

Vekk skal også Timo Werner, som nærmer seg en overgang til RB Leipzig. Overgangsjournalist Fabrizio Romano har kommet med sin velkjente «here we go», som betyr at overgangen vil gå i orden.

Romano melder også at Villareal er selvsikre på at Tottenham-spiller Giovani lo Celso kommer til klubben permanent etter et suksessfullt låneopphold forrige sesong.

Bayern Münchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic avslår ryktene om at Manchester United har meldt interesse for den tyske landslagsprofilen Leroy Sane, skriver Manchester Evening News.

Ifølge Express jobber Manchester-klubben fortsatt med en avtale for den slovenske angriperen Benjamin Sesko fra Red Bull Salzburg.

Newcastle skal også være klar til å sette inn støtet for den ettertraktede spissen, hevder Northern Echo.

Wolverhampton har avslått en låneforespørsel fra en italiensk klubb for den portugisiske forsvareren Toti Gomes, skriver Star uten å vite navnet på laget.