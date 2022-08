Nordiske forsvarsministre skal diskutere russiske krenkelser

Russiske marine- og luftfartøy oppfører seg stadig mer aggressivt i Østersjøen. Både Nato-landet Danmark og Sverige, som ønsker å bli med i Nato, opplever stadig russiske krenkelser.

Det er derfor viktigere enn noen gang med et godt samarbeid med Sverige og Norge, sier Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov.

– I Norden har vi et tett og sterkt forsvarssamarbeid. Det er nødvendig ettersom vi lever i en usikker tid hvor vi helt grunnleggende ikke kan føle oss sikre som følge av Russlands aggressive atferd, sier den danske ministeren.

Han skal møte Gram og Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist i Malmö mandag.

Det danske forsvarsdepartementet viser til at Russland i en lengre periode har rustet opp betydelig i området ved Østersjøen. Danmark har et særlig ansvar for sikkerheten i regionen, sier danskene.

– Det ansvaret skal vi løfte sammen med våre samarbeidspartnere, for det økte spenningsnivået i regionen vil også påvirke de nordiske landene, skriver det danske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I april ble den russiske ambassadøren til Danmark kalt inn på teppet etter at russiske kampfly krenket dansk luftrom ved Bornholm. Samme måned krenket russiske fly også svensk luftrom.

– Vi skal stå sammen med våre naboer om våre felles verdier og sikkerhet, sier Bødskov.

Danske fly har vært på vingene 22 ganger fram til april i år for å avskjære russiske fartøy.