– Mørkhudete barn gis ikke de samme rettighetene som de hvite

Ifølge en ny rapport gjennomført av Children´s Commissioner i England, har 650 barn mellom 10 og 17 år blitt «strippet» i London av Metropolitan Police mellom 2018 og 2020.

I 19 av 20 tilfeller dreier det seg om gutter. 58 prosent av alle barna som ble kroppsvisitert, er mørkhudete, skriver Sky News.

Rapporten ble bestilt etter at en 15 år gammel mørkhudet jente ble kroppsvisitert på en skole øst i London. Hun ble feilaktig mistenkt for å bære hasj.

Jenten hadde ingen anstendig voksen med seg da visitasjonen skjedde.

Retten til å ha med seg en voksen under en kroppsvisitasjon er kun unntatt dersom visitasjonen skjer i akutte situasjoner.

Fire politibetjenter etterforskes for grov tjenesteforseelse som følge av hendelsen.

– Traumatisk

Advokat Kevin Donoghue har tidligere representert barn som har vært gjennom samme opplevelse.

– Det er et lovbrudd fra politiet som er svært alvorlig, samt et brudd på personlig integritet, sier advokat Donoghue.

– En unnskyldning er ikke nok, legger han til.

Forfatteren av rapporten, Rachel de Souza, sier at kroppsvisitasjonen av den 15 år gamle jenten feilaktig ble kalt for et engangstilfelle.

– Under en kroppsvisitasjon blir de mest intime delene av deg undersøkt. For ethvert barn vil det oppleves som traumatisk og skummelt, sier hun til Sky News.

– Ikke samme rettigheter

I 2018 var mer enn to tredjedeler av de som ble kroppsvisitert uten en anstendig voksen tilstede mørkhudete gutter.

– Tallene er høye, og det viser at det er et problem innad i Metropolitan Police og dets behandling av mørkhudete personer i London, sier Katrina Ffrench.

Hun er direktør i organisasjonen Unjust UK, som jobber med å slå ned på diskriminering og rasisme i rettssystemet.

– Dessverre gis ikke mørkhudete barn de samme rettighetene som sine hvite jevnaldrende, legger hun til.

I en uttalelse skriver Metropolitan Police at de forsøker å behandle barna med respekt.

De sier også at de nå har sørget for at politibetjenter og ansatte har en fornyet forståelse av retningslinjene for å gjennomføre kroppsvisitasjon.