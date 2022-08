Guardiola med klar Haaland-beskjed til TV 2: – Må finne alternativer

Hyllestene hagler over Haaland etter drømmedebuten i Premier League.

Han stjal showet på banen med to mål, gjorde det samme foran TV-kameraene med et oppsiktsvekkende intervju, og imponerer Guardiola med sin målbevissthet og vinnerskalle.

Men slik han ofte gjør når alle pressen er panegyrisk, benytter Manchester City-manageren anledningen til å snakke mer inngående om hvilke deler av spillet Haaland kan utvikle i sin nye klubb.

– Vi vil få enda mer ut av ham. Han er en fyr med et utrolig talent til å score mål. En spiss handler om statistikk. Men vi ønsker å tilføre spillet hans noe slik at han blir en bedre spiller. Han skal ikke bare være en fyr som scorer mål, sier Guardiola.

Overfor TV 2 utdyper han hva han mener Haaland kan forbedre:

– Han sa det selv. Avslutninger, headinger, høyrefot, venstrefot. Kontrollen og forståelsen av kampene, bevegelsene avhengig av lagkameratene.

– Situasjonene vil avgjøre hvilke bevegelser han må gjøre, sier Guardiola.

Han mener de to scoringene mot West Ham var klassisk Haaland: Først skaffet han en straffe etter en gjennombruddspasning i bakrom av Ilkay Gündogan, så ble han tredd igjennom av Kevin de Bruyne med god tid foran keeperen.

– Det var to baller bak midtstopperne deres. Vi hadde en følelse av at vi etter noen pasninger kunne se mer etter ham og invitere ham mer inn i spillet. Vi har ikke hatt en referanse som ham på topp før, sier Guardiola.

City-sjefen liker å gå inn i detaljer; Guardiolas øyne lyser opp når han snakker om taktikk og detaljene bak scoringene.

Han mener 2-0-målet til Haaland først og fremst skal tilskrives Jack Grealish, som var fjerde sist på ballen.

– Det var et utrolig mål. Det var utrolig av Jack. MÅlet tilhører ham, for han beholdt ballen, beholdt ballen, beholdt ballen, fulgte med på motstanderne, og spilte den perfekte pasning til Rodri. Så fant Rodri et rom for Kevin, som kom løpende. Da er det vanskelig å stoppe dem, sier Guardiola.

Og kommer med en advarsel.

– I mange kamper kommer vi til å møte lag som spiller med fem bak, som legger seg lavt med masse spillere i boksen.

– Da må vi finne alternativer til hvordan vi kan finne han, sier Guardiola til TV 2 om Haaland.

Trolig blir hjemmekampen mot Bournemouth på lørdag lignere det siste scenariet Guardiola beskriver.