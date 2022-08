Haaland-detalj fikk Guardiola til å reagere: – Han hadde slått dem i ansiktet

LONDON (TV 2): Pep Guardiola (51) lot seg spesielt imponere av én hendelse under Premier League-debuten til Erling Braut Haaland (22).

SPARTE STJERNEN: Pep Guardiola byttet ut Erling Braut Haaland i det 78. minutt mot West Ham. Da hadde han scoret kampens to eneste mål. Foto: TONY OBRIEN

Ikke overraskende handlet alt om Haaland da Manchester City-manageren stilte til pressekonferanse på London Stadium etter nordmannens dobbel i 2-0-seieren over West Ham.

Guardiola var naturligvis godt fornøyd med de to målene til Haaland, men det var en situasjon like før straffemålet som ga 1-0, som fanget hans oppmerksomhet.

Haaland skaffet selv straffe da han ble felt av Alphonse Areola. Så reiste han seg og gikk rett mot ballen for å plukke den opp og vise tydelig at han skulle ta straffesparket selv.

– Da jeg så måten han tok ballen på for å ta straffesparket, sa jeg «oi! Jeg liker det!» Han gikk rett til ballen. Hvis en lagkamerat hadde tatt fra ham ballen, hadde han slått dem i ansiktet. Det er jeg ganske sikker på. Og det er et godt tegn. Du må ha selvtillit, være ambisiøs og ha en god mentalitet. Det viste ham, og det likte jeg, sier Guardiola.

Den humørfylte kommentaren fikk journalistene på pressekonferansen til å bryte ut i latter.

Det var en ekstra lystig Guardiola som svarte på pressens spørsmål etter den overbevisende serieåpningen.

Han spøkte blant annet med kritikken Haaland ble utsatt for etter noen misbrukte muligheter i Community Shield-kampen mot Liverpool forrige helg.

– For en uke siden kunne han ikke tilpasse seg Premier League. Nå er han den beste, ved siden av Thierry Henry, Alan Shearer og Cristiano Ronaldo, sier Guardiola og smiler.

Han legger til, mer alvorlig:

– Jeg er så utrolig glad på hans vegne. To mål. Debatten er over.

– Jeg vet at han kommer til å score mål. Ikke fordi han spiller for oss, men fordi han begynte å score mål da han ble født. Han gjorde det i Salzburg, han gjorde det i Dortmund, og forhåpentligvis kan han gjøre det her, sier Guardiola.

Han omtaler sin nye spiss som «en stor trussel og et nytt våpen».

– Han kommer ikke til å løse alle problemene våre, men han tilfører oss noe nytt, sier Guardiola.

På spørsmål om han har dårlig samvittighet for at han byttet ut Haaland før han rakk å score hat trick, svarer City-sjefen:

– Jeg bryr meg ikke. Hat trick eller ei. Det handlet om å vinne kampen, og Julián (Álvarez) fortjente å spille. I mange kamper kommer han kanskje ikke til å spille, for jeg vil ha alle involvert. Jeg ser ikke på tallene; hvis Haalands mål hjelper oss med å vinne kamper, er det perfekt.