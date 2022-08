Haaland måtte beklage TV-tabbe: – Shit

Helt siden Eliteserie-tiden har Erling Braut Haaland vært kjent for sin særegne stil i intervjusonen.

I intervjuet med Sky Sports like etter kampslutt fikk jærbuen på nakken.

– Jeg kunne hatt hat trick, hvis du så (Ilkay) Gündogan rett før jeg ble byttet av. Det var litt «shit», sa Haaland, noe som fikk intervjueren til å reagere.

Det å banne på engelsk TV er noe produsentene ønsker å unngå. Braut fikk dermed beskjed om å «passe på språket».

– «Shit!», utbrøt Haaland igjen, da han innså tabben.

Haaland-banningen gikk sin seiersgang blant de engelske journalistene i presserommet, som humret godt av TV-seansen mens de ventet på at Pep Guardiola skulle stille til pressekonferanse.

– 30 minutter siden siste mål

22-åringen var tydelig i det lekne hjørnet etter å ha imponert i sin første Premier League-kamp.

– Nå er det nesten 30 minutter siden jeg scoret mitt siste mål, så det er bare å fortsette.

Samtidig var det ikke bare kluss med språkbruken til Braut. Også feiringene til City-spilleren skaper forvirring mellom Haaland og Sky Sports-reporteren.

Engelskmannen ville nemlig ha svar på hvilke feiring Haaland kunne dra fram ved neste scoring, etter å ha dratt fra lotusstilling og pistol-feiring i ligadebuten.

– Jeg kan ikke huske noen pistol-feiring, som du sier, men det var noen fine feiringer, svarer Haaland forvirret.

Haaland har hvert fall ikke tatt pressens mange skriverier innover seg.

Jærbuen har blant annet blitt sammenlignet med Liverpools nysignering, Darwin Nunez, siden kampen dem imellom i Community Shield.

– Jeg har ikke fått så mye med meg, men regner med at det blir skrevet mye om meg. Jeg gidder ikke lese noe om det. Fokuset mitt får være å leve livet, og å levere ute på banen, sier Haaland til Viaplay.

MÅLGLISET: Haaland feiret med sin første Manchester City-scoret ved å sette seg ned i lotusstilling. Foto: TONY OBRIEN

– Én uke siden han var en «failure»

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at Pep Guardiola var fornøyd med prestasjonen til forrige sesongens Premier League-vinner etter 2-0-seieren over West Ham

Fornøyd var han også med sin nyervervede spydspiss.

– Det var en strålende prestasjon. Det vi ikke klarte mot Liverpool, klarte vi i dag. Vi spilte en veldig god kamp, sier Guardiola til Sky, og fortsetter.

– At Erling scoret to mål var veldig viktig for oss. Vi var aldri i tvil. Han har scoret mål siden han ble født, hvorfor skulle ikke det fortsette her?

Spanjolen har måtte ta sin nye stjernespiller i forsvar den siste tiden, etter en skuffende debut mot Liverpool.

Når Haaland sammenlignes med Premier Leagues største legender etter kampslutt, blir 51-åringen tydelig oppgitt.

– For én uke siden var han en «failure». Dere sa: «han kommer ikke til å klare seg i Premier League». Nå sammenligner dere ham med Ronaldo og Henry.

– Han kommer til å bruke tid. Vær rolige. Vi vet hva han er kapabel til, så får vi se.

Haaland var ikke storfornøyd da han ble byttet av etter 77 minutter, men Pep Guardiola mente spissen hadde gjort sitt. Foto: PETER CZIBORRA

Sammenligner mentaliteten med Messi

Guardiola fikk også spørsmål om hva han tenkte om Haalands uttalelser.

Én journalist lurte blant annet på om han skulle lære sin unge spiss å ikke banne på TV.

– Jeg trenger ikke å kritisere ham, for han kritiserte ikke meg, ler Guardiola, som sannsynligvis referer til at han byttet ut tomålsscoreren.

Men at Haaland er skuffet over å ikke ha fullbyrdet sitt hat trick, det er en tankegang den tidligere Barcelona-manageren setter pris på.

– Jeg liker det. Jeg var heldig som manager som fikk være med Messi. Han scoret to og ville ha tre, scoret tre og ville ha fire, scoret fire og ville ha fem. De aller beste målscorerne, de er aldri fornøyde, de er sultne.