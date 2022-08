LSK-keeperen sjokkerte Tromsø på overtid

Lillestrøm - Tromsø 1-1

Sjekk den utrolige situasjonen i videovinduet øverst!

Lillestrøm drømmer om det helt store denne sesongen, og de vel 5000 frammøtte på Åråsen forventet nok en oppskriftsmessig trepoenger mot et Tromsø-lag som hadde til gode å vinne på bortebane.

Tittelhåpet var i ferd med å få en alvorlig knekk etter en usedvanlig tam forestilling fra høytflygende kanarifugler.

For langt ut i overtiden så det ut som Eric Kitolanos praktscoring før pause skulle sørge for skrell på Åråsen og tre kjærkomne poeng for gjestene fra nord.

Men slik ble det ikke:

Men da spisskjempe Fridjonsson vant duellen i feltet og headet ned til keeper Hedenstad Christiansen som opptrådte med stoisk ro da han først dempet ballen og så banket ballen i mål med venstrebeinet.

1-1 til vill jubel, fra den minst sannsynlige målscoreren hos dødballkongene Lillestrøm.

– Det er ekstremt deilig å gjøre noe en ikke skal. Jeg tenkte ikke så mye, jeg visste hvor målet stod. Da var det bare å fokusere på å sette den, sier keeperen til TV 2 etter kampslutt.

Han har scoret før som junior, men den livsviktige utligningen var Hedenstad Christiansen første som seniorspiller.

– En uvirkelig følelse, fortsetter han.

Sjekk fotballpanelet diskutere den utrolige situasjonen i videovinduet under!

1-1-resultatet gjør at laget fra Romerike ligger fem poeng bak Molde på tabellen, etter at romsdalingene snudde kampen borte mot KBK. Lillestrøm har riktignok spilt en kamp mindre enn Molde.

Tafatt LSK

«Årsverste», ble det hvisket fra de Åråsen-trofaste etter de første 45 minuttene.

Lillestrøm manglet tempo, trøkk, duellkraft og skapte ikke en eneste sjanse.

Gjestene hadde heller ikke all verden å by på, men foredlet det lille de fikk på forbilledlig vis etter 35 minutter: August Mikkelsen fant Eric Kitalano inne i boksen. Han fikk tid til å vende opp og sikte mot lengste kryss, og curlet ballen vakkert forbi en sjanseløs Mads Hedenstad Christiansen.

Heller ikke baklengsmålet så ut til å vekke Lillestrøm fra dvalen, og på vei inn i garderoben stoppet LSK-trener Geir Bakke opp hos Pål André Helland med beskjed om å gjøre seg klar til starten av 2. omgang.

Sammen med Eskil Edh kom han inn til fordel for Lars Ranger og Kaan Kairinen.

Og selv om det ikke skulle mye til, var det en bedre versjon av Lillestrøm som kom på banen etter hvilen.

Ropte på hands

For første gang i kampen greide de å sette gjestene under et vedvarende trykk og skape situasjoner innenfor gjestenes 16-meter.

Hele Åråsen ropte på hands da Hellands innlegg traff armen til Christophe Psyché etter 55 minutter, men dommer Svein Oddvar Moen la armene demonstrativt på ryggen.

Vetle Dragsnes var nære ved noen anledninger, men de helt store sjansene lot fortsatt vente på seg.

I stedet var Tromsø nær å kontre inn 2-0 etter 64 minutter, da August Mikkelsen fikk stå helt fri og bredside ballen mot mål fra 10-11 meter. Hedenstad Christiansen leste skuddet og reddet enkelt.

Holmbert Fridjonsson misbrukte Lillestrøms til da største sjanse i kampen etter 74 minutter, da han feide ballen himmelhøyt over på Pål Andre Hellands presise innlegg bak Tromsø-forsvaret.

Stort mer greide ikke Lillestrøm å produsere før keeper Hedenstad Christiansen fikk Åråsen til å gå av hengslene på overtid.