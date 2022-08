Haaland scoret to i Premier League-debuten – får beskjed av legende

CITIZEN: Erling Braut Haaland feiret på karakteristisk vis i lotus-stilling etter sitt første Premier League-mål for Manchester City. Foto: Frank Augstein

West Ham United – Manchester City 0-2, kampen pågår

En drøy time var gått da kombinasjonen Manchester City-fansen har drømt om, slo ut i full blomst: Kevin de Bruyne spilte gjennom til Haaland i bakrom, og lysluggen gjorde ingen feil og bredsidet ballen i nettet.

Dagens andre Haaland-mål var et faktum.

– 258 igjen, skriver Alan Shearer på Twitter og refererer til sin egen rekord som Premier Leagues mestscorende gjennom tidene med 260 mål.

«Erling! Erling! Erling!», sang de tilreisende Manchester City-supporterne da Haaland ble byttet ut i det 78. minutt.

– Vil sende grøsninger

Fra før hadde jærbuen selv skaffet straffespark da han ble felt av West Hams keeperinnbytter Alphonse Areola med ti minutter igjen av første omgang.

Franskmannen hadde nettopp kommet inn etter at Lukasz Fabianski ble byttet ut med skade etter et sammenstøt med nettopp Haaland.

Etter å ha blitt lagt i bakken satte Haaland målbevisst kurs mot ballen, plukket den opp og la den på straffemerket. Det var ingen tvil om hvem som skulle skyte.

Fra elleve meter sendte Haaland keeperen feil vei og feiret i lotusstilling på karakteristisk vis før han ble omfavnet av jublende lagkamerater.

Så reiste han opp og hysjet på West Ham-fansen, som hadde buet intenst på ham både etter de første berøringene i kampen og da han forberedte seg på å skyte straffen.

– Måten han skaffet den straffen på, vil sende grøsninger gjennom Premier League, sier Sky Sports-kommentator og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

– Dette kommer til å bli en kjent feiring, legger han til.

Alfie Haaland: – Gi ham tid

Med unntak av at han bommet på en heading etter et perfekt innlegg av Phil Foden, var Haalands første omgang av det presise slaget: Han vant alle duellene sine og traff på alle pasningene sine på siste tredel.

Han var riktignok den City-spilleren med færrest ballberøringer, men det skyldtes i stor grad at de brukte lang tid på å bygge opp angrepene sine mot et velorganisert West Ham-lag.

I pausen lot pappa Alfie Haaland seg intervjue av Viaplay.

– Han fikk en fin stikker. De kan han få mange av. Det er de løpene han er gode på. Det var en klar straffe, og han setter den fint. Vi må gi ham tid, selv om de gir spillere dårlig tid her borte, sier han.

Haaland senior innrømmer at det er en dag preget av nerver. Han følger kampen sammen med Manchester City-fans.

– Alle så på meg da han skulle ta straffen. Jeg ble mer lettet enn glad. Jeg syns han takler presset bra. Vi har gjort det på vår måte. Nå får vi se hvordan det går til slutt, men for gutten var det bra at han fikk den gode starten, sier Alfie Haaland.

Manchester City-midtstopper Aymeric Lapore er for øyeblikket ute med skade. Da Haaland signerte for City i mai, skrev han på Twitter at han var glad han «slipper å løpe etter denne fyren de neste årene».

– Nå skjønner dere hvorfor. Denne fyren er rask, herregud, skriver Laporte på Twitter etter Haalands første mål i Premier League.

Etter 65 minutter viste Haaland nettopp farten da han på klassisk vis rykket inn bak West Ham-forsvaret. Kevin de Bruyne fant ham perfekt med en gjennombruddspasning, og nordmannen bredsidet inn sitt andre for dagen.

På tribunen rakte Alfie Haaland to armer i været og jublet.

Drømmestarten er et faktum; kun én Manchester City-spiller har tidligere debutert i Premier League med to scoringer.

Det var Sergio Agüero i 2011. Samme sesong avgjorde han hele Premier League med det legendariske overtidsmålet mot QPR.