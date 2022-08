Sommerværet vender tilbake – men noen får det bløtt

Mange venter på en siste rest for sommeren. Nå kan mange få ønsket sitt oppfylt, med temperaturer på over 25 grader. Men noen må holde på paraplyen.

Nå kan man snart nyte sommervær østafjells. Her fra Brevoll i Ås kommune 25. juli.

August har kommet for fullt, med skiftende vær over landet. Nå kan vakthavende meteorolog ved StormGeo, Isak Slettebø lover sommervær østafjells.

– Fra onsdag vil temperaturene der komme på over 25 grader. Det er noen uker siden vi så sist. Det blir en del sol, men med et skydekke som kan komme å gå litt.

Meteorolog Slettebø sier det ser ut til at de vil komme fra onsdag og vil vare en stund, forteller han.

Dette er på grunn av et høytrykk som ligger utenfor Irland, og vil komme innover Skandinavia senere i uken.

– Masse nedbør

For områdene og vest og i nord blir det ikke like hyggelig vær. Et lavtrykk ved Island kommer til å gi mye nedbør, og ganske kjølige temperaturer.

– På grunn av lavtrykket vil det kunne komme masse nedbør i nedbørsområdet, der senteret er litt nord for Bergen. Så mer av det samme som har vært en stund, sier Slettebø.

REGN: Bergen og områdene nordover vil få mye regnvær de neste dagene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Regnværet vil øke på fra onsdag, forteller han, og vare i mange dager.



Så støvlene og paraplyen kan med trygghet stå fremme for folk i disse områdene.

Ingen sommer­temperaturer

Han tror dette vil starte tirsdag. Det vil heller ikke blir særlig til sommertemperaturer i disse områdene.

– Vestlandet og Nord-Norge vil få temperaturer som ikke er spesielt kjølig, men ikke varmt heller. I Bodø kan det bli rundt 15 grader, mens Bergen kan nærme seg 20 grader etter hvert.

Hvis du bor i Stavanger kan du derimot vente deg tørt vær. De ligger etter prognosene litt sør for nedbørsområdet.