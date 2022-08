– Hadde håpet på makspris

FORTSETTER PRESSET: Landets Senterparti-ordførere hadde håpet på kraftigere strømtiltak. Lederen for Sps nasjonale ordførerforum sier de vil fortsette å presse på for kraftigere ordninger. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Etter mye press varslet regjeringen søndag nye strømtiltak.

De vil forsterke strømstøtteordningen til husholdningene, og flytte den økte støtten på 90 prosent fra 1. oktober til 1. september.

De vil også gi støtte til bedriftene som er hardest rammet av strømkrisen og legge begrensninger på eksporten når det er for lite vann i magasinene.

Vil ha makspris

Men Senterpartiets ordførere vil gå enda lenger. De vil ha en makspris på strøm. Fredag hadde Sps nasjonale ordførerforum, som representerer rundt Sps 135 ordførere, møte om strømkrisen.

– Vi ber om en generell kompensasjonsordning hvor strømprisen over et gitt nivå blir kompensert fullt ut. For innbyggere, for næringsliv, for alle sektorer som til nå har falt på utsiden, sier Saxe Frøshaug, som er ordfører i Indre Østfold og leder for forumet.

Akkurat hvilken pris som skal være maksprisen, vil ikke Frøshaug slå fast, men mener den må betydelig ned fra 70 øre/kWh.

– Ordningen må ned mot et nivå som innbyggerne kjenner seg igjen i. Vi hadde frem til 2020 langt lavere strømpriser, en gjennomsnittspris på omtrent 33,5 øre i de fem årene før, så vi har mye å gå på, sier Frøshaug.

– Ikke vits å sitte i regjering uten gjennomslag

Kun timer før regjeringen presenterte de nye strømforslagene, sa lederen for ordførernes nasjonale forum at han mener Senterpartiet må revurdere regjeringssamarbeidet dersom de ikke klarer å få kraftige nok kompensasjonsordninger på plass.

– Hvis ikke det innføres forsterkede tiltak som monner, så er min oppfatning at Senterpartiet må se på regjeringsspørsmålet på nytt, sier ordføreren.

Han mener partiet har fått mange gjennomslag i regjering, men at manglende handlekraft når det gjelder strømkrisen overskygger andre seiere.

– Vi må hele tiden se på hva vi får til i regjering. Det er ikke noe vits i å sitte i regjering hvis vi ikke får gjennomslag for vår politikk, sier Frøshaug.

Vil presse på

Nå, etter at nyheten kom, er Frøshaug fornøyd med at det kommer tiltak for eksportrestriksjoner og en ordning for næringslivet. Likevel etterlyser han en makspris.

– Alle endringer som innebærer en styrking av strømstøtteordningene er positivt, selv om vi nå hadde håpet på at Regjeringen ville innføre makspris.

Han håper på at regjeringen lander på en en ordning i tråd med det ordførerne har bedt om.

– Viktige brikker ser nå ut til å falle på plass med støtten som loves til næringslivet og med eksportrestriksjoner. Det er vi selvfølgelig glad for, men vi kommer til å fortsette å presse på fremover for å forsterke ordningene ytterligere.

Også flere opposisjonspartier mener tiltakene ikke er tilstrekkelige. Både Rødt og KrF ønsker en makspris, og Høyre etterlyser en ordning for bedriftene.