Brann slo nådeløst tilbake etter Stabæks drømmetreff

Stabæk - Brann 1-2 (0-0)

Fjorten poeng skilte nummer en og to i Obosligaen, Brann og Stabæk, før søndagens toppoppgjør.

Etter en kjedelig førsteomgang, tok det fyr i kampen etter pause. Stabæk tok ledelsen etter et flott skudd signert Sturla Ottesen, via Kasper Pedersen, men Brann snudde kampen med to flotte scoringer.

Se drømmetreffet i videovinduet øverst!

Det betyr at Brann øker forspranget til sine konkurrenter i Obosligaen.

Med Stabæk-tap tar Sandnes Ulf over andreplassen i ligaen.

– Min egen prestasjon er jeg meget godt fornøyd med. Å komme inn å bli matchvinner er deilig, sier matchvinner Blomberg til Discovery som også assisterte Branns første mål.

– Det holdt ikke helt inn. Brann er hakket bedre enn oss i dag, det må vi bare erkjenne, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø til samme kanal.

Finne-muligheter

Brann-laget var det førende laget på Nadderud-matta før pause. Men talisman Bård Finne greide aldri å score på de store mulighetene han fikk.

Det stod 0-0 til pause etter en heller rotete førsteomgang.

– En jevn fotballkamp. Vi må inn i garderoben å finne ut hvordan vi skal angripe de offensivt, sa Brann-midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen i et intervju med Discovery i pausen.

DUELL: Det var få sjanser å melde om før pause på Nadderud. Foto: Javad Parsa

Stjernetreff

Sju minutter etter pausen skulle hjemmelaget sjokkere de suverene serielederne.

Høyreback Sturla Ottesen ladet kanonen etter et hjørnespark. Ballen føyk som et prosjektil, via hodet til Kasper Pedersen, og inn i nettmaskene.

SJOKKERTE: Stabæk tok ledelsen. Foto: Javad Parsa

Å ligge under er uvanlig kost for bergenserne. Etter 61 minutter avsluttet Niklas Castro et vakkert Brann-angrep. Balanse i regnskapet på Nadderud.

Innbytter Ole Didrik Blomberg scoret Branns andre etter 70 minutter, assistert på vakkert vis av Mathias Rasmussen.

«Obos e for lett», runget fra bortesvingen, og Brann kunne innkassere enda en seier.