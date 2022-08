«Farmen»-Sanna er forlovet

Influencer og tidligere «Farmen»-deltaker Sanna Khursheed er forlovet.

Gladnyheten deler hun for sine over 26 000 følgerere på Instagram.

– Millioner ganger ja. Du er bestevennen min og jeg gleder meg til livet fremover. Du gjør meg til den lykkeligste jenta i hele verden, står det under innlegget hennes, står det under innlegget.

Videre skriver hun at de to har så mye fint i vente og at hun er så takknemlig for personen hun skal dele disse fantastiske høydepunktene med.

På bildet ser man hendene til Khursheed og hennes foreløpig ukjente forlovede.

Khursheed poserer med en ring, mens hennes forlovede har skrevet i håndflaten: «She said yes».

– Jeg er fortsatt i sjokk og ble veldig overrasket. Det var et frieri som man faktisk ser på tv og tenker at det ikke skjer i den virkelige verden, forteller Khursheed til TV 2, som ikke vil avsløre hvem forloveden er.

– Den heldige vil jeg holde privat, men ikke hemmelig.

Khursheed deltok på «Farmen» i 2020, men måtte forlate gården etter bare to uker.