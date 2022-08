Haaland: – Vet ikke om det vil ta uker eller måneder

Søndag får omsider Erling Braut Haaland sin etterlengtede Premier League-debut for Manchester City.

Den norske storscoreren jakter på sin første ligascoring i oppgjøret mot West Ham i London.

22-åringen ble matchvinner i sin debut i sommer da Manchester City vant 1–0 over Bayern München i en treningskamp i USA. Sist helg ble det imidlertid tøffere i 1-3-tapet for Liverpool i Community Shield, og i etterkant måtte Haaland tåle kritikk for blant annet ha bommet på store målsjanser og for å ikke ha tilpasset seg tempoet godt nok.

I et intervju med Sky Sports News før søndagens Premier League-debut mot West Ham gjør Haaland det klart at han selv føler at han god tid til å tilpasse seg sine nye omgivelser.

– Kjemien på banen og med de andre spillerne er noe som vil komme. Jeg vet ikke om det vil ta uker eller måneder, men det er noe vi må jobbe med hver eneste dag på trening, slår Braut Haaland fast i intervjuet med Sky Sports' anerkjente reporter Geoff Shreeves.

– Så vi får se hvordan jeg tilpasser meg. Noen spillere bruker tid på det, andre kommer rett inn i det. Vi må bare se, men jeg er ikke bekymret. Det er slik livet som fotballspiller er, sier han.

Vil bli bedre i alt

Haaland scoret 86 mål på 89 kamper for sin gamle klubb Borussia Dortmund. Forventningene til nordmannen i Manchester City er skyhøye.

Størst forventninger virker det imidlertid som Haaland har til seg selv.

– Jeg kan bli bedre på alt. Alt. Hvis du tror jeg er god på én ting, kan jeg alltid bli bedre, sier han.

Før overgangen til Manchester City var gigantklubber som både Real Madrid og Bayern München ute etter Haalands signatur.

Ikke tilfeldig

At valget falt på Manchester City var langt fra tilfeldig.

– Jeg vokste opp i Norge, og der det Premier League som gjelder. Alle ser på Premier League og har sine favorittlag der, så det er Premier League for alle penga, gliser Haaland, før han utdyper valget om å gå til England:

– Jeg liker tempoet, og det er så mange gode lag i ligaen. Kvaliteten på kampene også. Det er ikke bare to, tre fire eller fem lag som kan vinne her, det er mange, så det er fint, slår Haaland fast før Premier League-debuten.